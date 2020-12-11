Samanyolu Haber /Spor / Irkçılık tartışması büyüyor /11 Aralık 2020 19:48

Irkçılık tartışması büyüyor

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain-İstanbul Başakşehir karşılaşması sırasında, 4'üncü hakem Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya 'negro' diyerek ırkçılık yaptığı iddialarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmaya Başakşehir de dahil edildi.

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Başakşehir'den bir ismin de hakeme 'çingene' dediği iddia edildi.Skor'un haberine göre, Romanyalı bir gazeteci 'çingene' sözünü söylediği iddia edilen kişinin Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk olduğunu öne sürdü.

UEFA bu iddianın ardından Başakşehir'i de soruşturmaya dahil etti.

Saha kenarında tartışmaların yaşandığı anlardaki sözleri inceleyen Romanyalı Gazeteci Emanuel Roşu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un “Benim ülkemde Romanyalılar çingenedir. Ama ben çingene lafını kullanamam” dediğinin duyulduğunu iddia etti. Orta hakem Ovidiu Hategan’ı futbolcular ile konuştuğu sırada sarf edilen sözleri kimin kullandığı anlaşılamıyor.

UEFA’nın bu ifadeler nedeniyle Başakşehir’i ırkçılık soruşturmasına dahil ettiğini Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi de doğruladı. 

UEFA, karşılaşma hakkında soruşturma başlatıldığını “UEFA, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasında Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbolun içinde yeri yoktur” ifadeleriyle duyurmuştu.
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