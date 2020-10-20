Samanyolu Haber /Dünya / İrlanda Avrupa'nın en sert Covid tedbirlerini yürürlüğe soktu /20 Ekim 2020 16:01

İrlanda Avrupa'nın en sert Covid tedbirlerini yürürlüğe soktu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi artı gösterdiği İrlanda'da hükümet, kıtanın en sert kısıtlamalarını yürürlüğe koydu.

SHABER3.COM

Avrupa ülkelerindeki Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış sürerken İrlanda hükümeti, kıtanın en sert kısıtlamalarını devreye sokarak zaruri olmayan perakende satışları yasakladı, restoran ve barları paket servisle sınırlandırdı ve insanlara evlerinden 5 kilometre uzağa gitmemeleri yönünde talimat verdi.

Salgının başlangıcında diğer Avrupa ülkeleri arasındaki en uzun süreli karantina tedbirlerini uygulayan İrlanda, kısıtlamaları temkinli bir biçimde kaldırmaya başlamıştı.

Çarşamba günü gece yarısından itibaren 6 hafta boyunca 5. seviye kısıtlamalar uygulayan Başbakan Micheal Martin, bu kez okulların açık kalacağını ve inşaat gibi temel hizmetlerin devam etmesine izin verileceği açıklamasında bulundu.

Martin, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkabilecek potansiyel bir felaket durumuna dair kanıtlar artık çok güçlü" ifadelerini kullanarak, hükümetinin amacının 1 Aralık'a kadar 3. seviye kısıtlamalara geri dönmek olduğu bilgisini paylaştı.

Bununla birlikte ülkede otellerin açık kalacağı ancak odaların yalnızca hayati sektörlerde çalışan işçilerin kullanımına sunulacağı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İrlanda Avrupa'nın en sert Covid tedbirlerini yürürlüğe... Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:42