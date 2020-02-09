Samanyolu Haber /Dünya / İrlanda'da ilginç seçim: 3 parti de neredeyse aynı oyu aldı /09 Şubat 2020 16:37

İrlanda'da ilginç seçim: 3 parti de neredeyse aynı oyu aldı

İrlanda'da düzenlenen genel seçimlerin ilk sonuçları belli oldu. Bu sonuçlara göre ilk üç sırayı paylaşan partilerin neredeyse aynı oy oranında oldukları görüldü.

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Dün İrlanda’da gerçekleşen genel seçimlerin ardından hiçbir parti büyük bir üstünlük sağlamadığı için, partiler arasında koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İrlanda’da dün yapılan Genel Seçimler’de ilk sonuçlara göre muhafazakar parti Fine Gael (FG) yüzde 22,4, kendisini ‘sol milliyetçi’ ve ‘demokratik sosyalist’ olarak adlandıran Sinn Féin (SF) yüzde 22,3 ve liberal Fianna Fáil (FF) yüzde 22,2 oy alabildi. Bu durumda herhangi bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi mümkün gözükmüyor.

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İrlanda resmi yayıncısı RTE tarafından saat 22'de yayınlanan seçim sonuçları. Hata payı yüzde 1,3 olarak belirtilmiş.

HÜKÜMETİN KURULMASI İÇİN İHTİMALLER SINIRLI

Seçimlerden önce SF’nin IRA’yla olan tarihsel bağına dem vurarak hem FG hem de FF, SF’yle herhangi bir şekilde koalisyon yapmayacaklarını belirtmişlerdi. Ancak iki parti de birbirleriyle koalisyon kurma fikrine de çok sıcak bakmadıklarını belirtmişlerdi. Öte yandan iki taraf da SF'yi iktidardan uzak tutmaya daha çok kararlı gözüküyor.

Hükümetin kurulamadığı durumda İrlanda’nın aylar içinde yeniden sandık başına gitmesi söz konusu olacak.
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