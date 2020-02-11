İrlanda'da IRA bağlantılı Sinn Fein seçimden tarihi başarıyla çıktı

Sol görüşlü milliyetçi Sinn Fein, oyların yüzde 24,53’ünü alarak birinci parti oldu. Onu yüzde 22,18 oy oranı ile merkez sağ Fianna Fail takip etti. İktidardaki Fine Gael'in oyları ise yüzde 20,86'da kaldı.







Sinn Fein birinci parti olsa da parlamentoda merkez sağ Fianna Fail en çok sandalyeye sahip parti konumuna geldi.





160 sandalyeli parlamento için 42 aday gösteren Sinn Fein’in milletvekili sayısı 37’de kaldı. Fianna Fail, 38 milletvekili çıkararak parlamentoda Sinn Fein'in önüne geçti. Fine Gael ise 35 milletvekili çıkarabildi.





2016 yılında yapılan seçimlerde 14 sandalyeye sahip olan Sinn Fein bu sonuçlarla parlamentodaki milletvekili sayısını iki kattan fazla artırmış oldu.





Seçim sonuçları İrlanda'ya istikrar getirir mi?





Bu sonuçlara göre İrlanda'da koalisyon hükümeti kurulacak. Fianna Fail ve Fine Gael daha önce Sinn Fein ile hükümet kurmaya yanaşmayacaklarını açıkladıkları için olası koalisyon senaryolarının ekonomik dar boğazdaki ülkeye istikrar getirmeyeceği yorumları yapılıyor.





Ancak seçimler sonrası Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald, ikinci ve üçüncü gelen merkez sağ partilerle koalisyon için görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.





McDonald, iki büyük partiyle koalisyon kurulması halinde başbakanlığın dönüşümlü olabileceğini söyledi. İrlanda’da hükümet kurmak için 80 milletvekili gerekiyor.





Sinn Fein’in daha küçük partiler ve bağımsız milletvekilleri ile de koalisyon kurması ihtimali bulunuyor. Seçim sonuçlarına göre parlamentoya giren 21 bağımsız milletvekili oyların yüzde 15,39’unu aldı. Yeşiller yüzde 7,3 ile 12, İşçi Partisi yüzde 4,38 ile 6, Sosyal Demokratlar da yüzde 2,9 ile 6 ve Dayanışma - Kardan Önce Halk partisi 5 milletvekili çıkardı.





İki İrlanda birleşir mi?





IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein’in tarihinde ilk kez birinci parti konumuna yükseldiği seçimin, Kuzey İrlanda’daki İngiltere ile birlik yanlısı kesimleri kaygılandıracağı belirtiliyor.





Beş yıl içinde iki İrlanda’nın birleşmesi için bir referanduma gidilmesini isteyen Sinn Fein’in, seçim zaferinin ardından bu süreci hızlandıracak adımlar atması ihtimali bulunuyor.





Avrupa Birliği üyesi İrlanda ile İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit anlaşması kapsamında fiili bir sınır ve gümrük duvarı girecek. Siyasi gözlemciler bu durumun iki İrlanda'nın birleşmesinden yana milliyetçileri memnun ettiğini belirtiyor.





İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 12 Aralıkta yapılan erken genel seçimin Kuzey İrlanda ayağında da iki İrlanda'nın birleşmesinden yana partilerin milletvekili sayısı, İngiltere ile birlik yanlılarını geçmişti.





İrlanda milliyetçisi Sinn Fein ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi Londra'daki merkezi parlamentoya toplamda 9 milletvekili gönderirken, İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) 8 milletvekilinde kalmıştı.





Bununla birlikte Sinn Fein milletvekilleri geleneksel olarak Londra'daki parlamentoyu boykot ediyor ve sandalyelerini boş bırakıyor.





Ülkenin en eski siyasi hareketi Sinn Fein, İrlanda’nın İngiltere’ye karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin öncüsü konumundaydı. 20'nci yüzyılın başında Sinn Fein ve IRA’nın başlattığı silahlı mücadele sonucunda, 1921’de İngiltere ile İrlanda’nın bağımsızlığını tanıyan anlaşma imzalandı.







