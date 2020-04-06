İrlanda'nın doktor kökenli Başbakanı haftada bir gün hasta bakacak

Varadkar, 2017'de başbakan seçilmeden önce dört sene boyunca aile hekimi olarak çalışmıştı.







Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki siyasetçinin haftanın bir günü kendi uzmanlık alanında çalışarak İrlanda Sağlık Servisi Yönetimi'nin (HSE) çatısı altında görev yapacağı belirtildi.





Başbakanlık sözcüsü, "Ailesinin ve arkadaşlarının çoğu sağlık alanında çalışıyor. Kendisi az da olsa bu alanda yardımcı olmak istiyor." diye konuştu. "Taoiseach"in, Avrupa Birliği liderleri arasında Covid-19 ile bilfiil mücadele eden ilk isim olmak istediği ve haftanın diğer günleri başbakanlık görevine devam edeceği bildirildi.





Varadkar'ın pazar günleri sağlık alanında telefon üzerinden hastalara danışmanlık yapması bekleniyor.