İrtifa kaybettikçe işçi atıyorlar

Dünyanın en büyük uçak imalatçısı Boeing'in geliri 2020 yılının temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 azalarak, 14,1 milyar dolara geriledi.





Şirket aynı dönemde 466 milyon dolar zarar etti. Şirketin geçen yılın aynı dönemde kârı 1,2 milyar dolar seviyesindeydi. Boeing'in çalışan sayısının 2021 sonuna kadar 130 bine düşmesi bekleniyor. Buna göre en az 13 bin kişi daha işten çıkarılacak.





KRİZ SEBEBİYLE ÇALIŞAN SAYISINDA TENKİSAT





Boeing Genel Müdürü (CEO) Dave Calhoun çalışanlarla paylaştığı yazıda, salgının başından bu yana likiditeyi artırdıklarını, harcamaları azalttıklarını ve üretim oranlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ifade etti.





Şirket üzerindeki etkiyi sınırlandırmak için personel sayısına dair kararlar alındığını belirten Calhoun, "2021 sonuna kadar yaklaşık 130 bin çalışandan oluşan bir işgücü bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





Boeing, nisan ayında Covid-19 salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurmuştu.





RAYTHEON 20 BİN KİŞİNİN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) savunma şirketlerinden Raytheon, Covid-19 salgını sebebiyle ticari havacılık satışlarının azaldığını ve 20 bin çalışanın işine bu yıl son vereceğini duyurdu.





Raytheon Technologies Genel Müdürü Greg Hayes, uzun ve yavaş bir toparlanma tahmin ettiklerini söyledi.





Ticari hava trafiğinin 2023'e kadar 2019 yılındaki seviyelerine dönmesinin beklenmediğine dikkati çeken Hayes, yakın vadede özellikle Covid-19 vak'alarındaki artıştan dolayı ticari hava trafiğinde kademeli bir toparlanma beklediklerini ifade etti.





Hayes, yılın ilk çeyreğinde maliyetleri yaklaşık 2 milyar dolar azaltmak ve 4 milyar dolarlık nakit tasarrufu sağlamak için tedbirler aldıklarına işaret ederek, "Personel sayısını azaltmanın zor, fakat gerekli adımları attık." ifadelerini kullandı.