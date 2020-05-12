Irz düşmanı konuştu: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Aktrol Fatih Tezcan, son günlerde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından, “Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız bizden?” dedi.





Geçtiğimiz hafta Atatürk’e hakaretten yargılanan Tezcan, YouTube kanalında paylaştığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çeşitli kesimleri hedefe koyarak, “Tayyip Erdoğan’ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan’ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede” dedi.





“KAN DÖKÜLÜR, LİSTELERDEN HABERİNİZ VAR MI?”





Tezcan’ın ifadeleri şöyle:





“Tayyip Erdoğan’ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan’ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede.





Erdoğan’a öyle bir şey yaparsanız, tırnağı kanarsa eğer bu ülkede başınızın neler geleceğinden haberiniz var mı? Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin? Tayyip Erdoğan’a darbe idam vs. olursa zulalardan, listelerden, yaşanacaklarından haberiniz var mı? Yiyorsa çıksanıza. Tayyip Erdoğan orada. Alsanıza onu niye yapmıyorsunuz hadi… Devlet Bahçeli de orada. Cumhur İttifakı değil mi bu? Yer mi gözünüz F..’nün PKK’nın kimse artık ağa babası feriştahı yer mi o zaman? Ailenizi kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bir intikam faslı başlar ki bu ülkenin vatanseverlerini yiğitlerini durduramazsınız. Tayyip Erdoğan’ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede.”





CHP VE KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI TEPKİ GÖSTERDİ





CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulunacaklarını şu sözlerle söyledi: