İş adamı Akın İpek hayatını 5 dakikada anlattı

26 Ekim 2015’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Bugün Gazetesi, Bugün TV, Kanaltürk TV ve Millet Gazetesi’nin de içinde olduğu Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere hukuksuz olarak kayyım atandı. Akın ipek 26 Ekim gecesi Bugün TV’ye telefonla bağlanarak kayyım atanmasına tepki göstermişti.







İşadamı Akın İpek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda o gece Bugün TV’ye yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak ‘‘Hayatını 5 dakikada anlat deseler, 7 yıl önce anlattım derim… Bu, aynı zamanda Türkiye’nin de hikayesidir.’’ İfadelerini kullandı.





Akın İpek 26 Ekim 2015’te şöyle konuşmuştu:





”KOZA İPEK GRUBUNA AİT BİR KURUŞ KARA PARA BULAMADILAR BULAMAZLAR DA”





‘‘Grubumda çalışan herkesin yaptığı her şeye şahsen kefilim Grubumdaki bütün arkadaşlarıma rahat olmaların gerektiklerini söylemek istiyorum. Grubumda çalışan herkesin yaptığı her şeye şahsen kefilim. Bugüne kadar hiçbir arkadaşımız hiçbir yanlış iş yapmadı. Ben bunun hesabını sonuna kadar çok rahat bir şekilde verebilirim. Her kışın bir baharı her gecenin bir sabahı vardır. Mutlaka bahar ve sabah gelecek. Sürekli kış ve gece olmaz. İnşallah bugünlerde geçecektir. Özellikle bugün bağlanmak istedim grubumuzla ilgili yeni yönetim kurulu ile ilgili yeni kararlar alınmış ve yönetim kurulu üyeleri atanıyor. Onlar bundan sonra söyleyeceklerimize yer verecekler mi bilmiyorum ama muhtemelen yer vermeyeceklerdir. Bundan sonra da hakkımızda söylenecek olan şeylere cevap verme imkânımız olmayacağı için de ben bizim grubumuza ne olduğuyla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum.





”GRUBUMUZUN İÇERİSİNDE 5 KURUŞ NERDEN GELDİĞİ BELLİ OLMAYAN HİÇBİR PARA YOK”





Bizim grubumuzla ilgili bir kuruş kayıtsız kara para bulsunlar bir kuruş yurt dışına giden gayri meşru bir para bulsunlar on milyon dolar para vadedeceğim demiştim. Bir kuruş kara para bir kuruş gayri meşru para bir kuruş yurt dışına kayıtsız gitmiş para bulamadılar. Bunların hepsini incelediler. Maliye bakanlığı raporları yayınlandı. Son 5 yılda iki defa inceleme yapmalarına rağmen ortada izah edilmeyecek para bulamadılar. Eğer kara para veya gayri meşru para bulsalardı bunu gösterirlerdi paraya el koyarlardı o para kadar karşılığında el koyarlardı. Ama bunu bulamadılar. Çünkü grubumuzun içerisinde 5 kuruş nerden geldiği belli olmayan hiçbir para yok.





”DELİ SAÇMASI HAYAL DÜNYASI BİR İFTİRALAR VAR”





Bizim hakkımızda deli saçması hayal dünyası bir iftiralar var. Biz bunları Cuma günü belgeleriyle iki klasör savcılığa teslim ettik. O dosyaların içeresinde bugüne kadar bütün hesaplarımızın uluslararası denetim kurullarından onaylanmış raporları ve onaylı sonuçları da var. Etmedi internette de yayımladım. Şu ana kadar bizim bilançolarımıza şüphe ile yaklaşılacak hiçbir durum yok. Ortada bırakın makul şüpheyi ortada şüphe bile yok.





”BİZ TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ EN SAĞLAM GRUPLARINDAN BİR TANESİYİZ”





Ben beni tanıyan ya da tanımayan herkese şunu söylüyorum benim şirketlerimde eğer varsa bana gösterselerdi o zaman kayyım atamalarına da gerek yoktu. Holding’in anahtarlarını da kendilerine verecektim. Bulamadılar bulamayacaklar çünkü yok. Biz Türkiye’nin en temiz en sağlam gruplarından bir tanesiyiz. Bizim bilanço büyüklüğümüzdeki bir şirket ile istenilen kamu ihalelerine girilebilirdi ve istenilen kamu ihalesini alabilirdi fakat ben girmedim. Ben bu havuza girmek istemedim bundan sonra da girmeyeceğim. Bana sosyal medya dan mesajlar geliyor pişman mısın diye. Ben yalanın iftiranın olduğu bir sosyal medya içerisinden olmaktansa ben çok varlıklı bir insan olmama rağmen varlıksız bir insan olarak yaşamayı tercih ederim.





”BİZ AİLE OLARAK VARLIĞIMIZI SIRTIMIZDA TAŞIMADIK”





Biz aile olarak varlığımızı sırtımızda taşımadık. Biz haysiyetli olarak inandığımız gibi doğru bildiğimiz gibi yaşamayı tercih ettik. Ben havuza girseydim daha mı zengin olacaktım olabilirdim. Kamu beni korur muydu korurdu. Yargı beni korur muydu korurdu. Ama bütün bunlara rağmen bu kadar varlık sahibi olmama rağmen kardeşim ben halimden memnunum ve ben gayri meşru işler içerisine girmem dedim. Bu nedenle şirketimin başına kayyım atadılar. Bu kayyım bir el koymadır. Çünkü herhangi bir kara para göstermedikleri için bütün şirketlerin tamamına birden el koydular.





”HAYIR HASENAT İÇİN CAMİ, OKUL YAPIYORUZ”





Maliye raporu inceledi mi bilmiyorum ama inceleme ihtimali olan herşeyin cevapları ve belgeleri ile birlikte dosya halinde şu anda savcılıkta. Elini vicdanına koyup derlerse ki ‘Kardeşim ben bunu da yaparım’, bu bir cinnet halidir. Buna benim, sizlerin, kimsenin yapabileceği bir şey yok. Artık hakkımızda hayırlısını etsin. Dediğim gibi her kışın bir baharı var, her gecenin de bir sabahı var.





”ŞU ANDA HAVUZUN İÇERİSİNDE OLSAYDIM SİZİN DE HALİNİZ HAVUZDAKİ GİBİ OLURDU’





Havuz meselesine de değineyim. Benim saf ve temiz insanım da zannediyor ki, bu havuzun içerisinde toplanan paralar hayır ve hasenata harcanacak. Kardeşim hayır ve hasenata harcanacak para resmi olarak harcanıyor zaten. Deseler ki, şu cami, şu okul biz resmen yardımı yapıyoruz zaten. Bunun dışındaki problemler için zaten ben dediğim gibi inşaatına girmek istemiyorum. Dediğim gibi şu anda havuzun içerisinde olsaydım sizin de haliniz havuzdaki gibi olurdu. Eğer meslek hayatınıza bu şekilde devam etmek isteseydiniz farklı olurdu, bugün kayyım atanmazdı şirketinize. Ama biz de hayatımızın, hayat hikayemizin sonuna havuzdaki arkadaşlarla birlikte resmimizi çektirip koyardık. Bilmiyorum onu da hazmedebilir miydiniz.”