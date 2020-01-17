Samanyolu Haber /Ekonomi / İş arayan 632 bin kadın son bir yıl içinde ev hanımı oldu /17 Ocak 2020 12:26

İş arayan 632 bin kadın son bir yıl içinde ev hanımı oldu

Türkiye’de işsizlik verileri tartışılmaya devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre iş arayan 632 bin kadın son bir yıl içinde ev hanımı oldu. Son bir ayda iş ararken ev hanımı olmaya karar verenlerin sayısı 145 bin.

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TÜİK’in geçen hafta açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı Ekim 2018’de 3 milyon 788 bin ölçülmüştü.

TÜİK’in işsizlik ölçümünde iş arayanların sayısının düşmesi durumunda işsiz sayısı da doğal olarak düşüyor. TÜİK verilerinde “iş gücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı” ayrıntılı olarak yer alıyor. 2018 ve 2019’un ekim ayları kıyas edildiğinde en büyük değişim “ev işleriyle meşgul” olarak tabir edilen ev hanımları. Ev işleriyle meşgul olan kişilerin hepsi kadın. Buna göre Ekim 2018’de “ev işleriyle meşgul” olduğundan dolayı iş gücüne dahil olmayanların sayısı 10 milyon 917 bin idi. Bu sayı Ekim 2019’da ise 11 milyon 549 bine yükseldi. Bu da son bir senede 632 bin kişinin iş aramaktan vazgeçip ev işleriyle meşgul olmaya başladığı anlamına geliyor.

“İş bulma ümidi olmayanlar” ev hanımlarına dahil değil

İnsanların iş bulma ümidini kaybettikleri için ev işleriyle meşgul olmaya başladığı akla gelebilir. Ancak bu veri zaten “iş bulma ümidi olmayan” başlığı altında ayrıca gösteriliyor. İş bulma ümidi olmayanların sayısı da aynı dönemde 485 binden 668 bine yükseldi. Gerek “ev işleriyle meşgul” olanlar gerekse “iş bulma ümidi olmayanlar” TÜİK’e göre işsiz olarak sayılmıyor. Bu da işsizlik oranını doğal olarak düşürüyor.

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