İş Bankası 1.1 milyarlık batık kredisini 32 milyon liraya sattı

Tahsil edemedikleri alacaklarını satan bankalar kervanına bir banka daha eklendi. İş Bankası takipteki krediler portföyünün 1.1 milyar TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını 32.4 milyon TL satış bedeli ile devretti. Bankalar tahsil etme umudunu kestikleri alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satma yoluna gidiyor.







Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING, Denizbank, Finansbank, Halkbank… Bankalar tahsil edemedikleri alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satma yoluna gidiyor. Son olarak İş Bankası da takipteki krediler portföyünün 1.1 milyar TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını 32.4 milyon TL satış bedeli ile devrettiğini açıkladı.





İş Bankası'ndan KAP’a yapılan açıklamada, satışın söz konusu bedelin nakden tahsil edilmesi suretiyle Efes Varlık Yönetim, Hayat Varlık Yönetim, Birikim Varlık Yönetim ve Doğru Varlık Yönetim’e yapıldığını belirtti.





YAPI KREDİ 25.6 MİLYONA SATTI





Yapı Kredi nisan ayında donuk alacaklarından 917.16 milyon TL tahsili gecikmiş alacağını toplam 25.6 milyon TL bedelle, mayıs ayında ise 298.3 milyon TL tutarındaki tahsili geçikmiş alacağını 22.7 milyon TL bedelle satma kararı almıştı.





GARANTİ BANKASI 19.44 MİLYONA SATTI





Garanti Bankası da takipteki kredilerini satan bankalar arasında. Banka kredi portföyünde yer alan ve toplam anaparası 364.97 milyon lira olan tahsili gecikmiş alacak portföyünü 19.44 milyon liraya satmıştı.





Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki söz konusu tahsili gecikmiş alacakların Sümer Varlık Yönetim'e satıldığı ifade edilmişti.





ALACAKLARINI SATAN İLK KAMU BANKASI HALKBANK OLMUŞTU





Kamu bankalarından ilk takipteki kredi satışı Halkbank'tan gelirken, banka 76.7 milyon lira tutarındaki takipteki krediler portföyünü 4.5 milyon liraya satmıştı.





Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, satışın Birleşim Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edilmişti.





Birleşim Varlık Yönetim'in tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait.





FİNANSBANK 10.9 MİLYON TL'YE SATMIŞTI





Finansbank 30 Ağustos 2016 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal eden, maddi teminatı bulunmayan ticari kredili portföyden toplam 399.9 milyon alacağını 10.9 milyon TL’ye satmıştı.





Bankadan KAP’a yapılan açıklamada satışın Güven Varlık Yönetim’e yapıldığı ifade edilmişti.





ING BANK DA AÇIKLAMIŞTI





ING Bank da alacaklarını sattığını duyurmuştu. Bankadan yapılan açıklamada, “ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilen yetki çerçevesinde, Bankamızın takipteki alacaklarının satışına ilişkin 23.11.2017 tarihinde düzenlenen ihale sonuçlanmış olup, toplam 162.747.000.-TL kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki ticari nitelikli kredi alacaklarımız satılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.





DENİZBANK 11,55 MİLYON TL BEDELLE DEVRETTİ





Denizbank da, tahsili gecikmiş 142,8 milyon TL’lik alacağını Emir Varlık Yönetim AŞ’ye 11,55 milyon TL bedelle devrettiğini duyurmuştu.





Bankadan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklardan toplam 31 milyon 438 bin 229 TL tutarlı kurumsal-ticari kredi portföyü, 56 milyon 15 bin 180 TL tutarlı bireysel kredi portföyü ve 55 milyon 362 bin 167 TL tutarlı işletme kredisi portföyünün satışı için 22 Kasım 2017 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre kurumsal-ticari kredi portföyü 500.000 TL bedelle, bireysel kredi portföyü 7.100.000 TL bedelle ve işletme kredisi portföyü 3.950.000 TL bedelle Emir Varlık Yönetim AŞ’ye 08 Aralık 2017 tarihinde satılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.





UMUDU KESTİĞİ ALACAKLARINI SATIYOR





Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, yaptığı açıklamada, bu alacakların hepsinin bir paket şeklinde satıldığını belirterek, “Bu alacaklar üç yıl önceye de ait olabilir. 10 yıl önceye de bunun içeriğini bilmiyoruz. Bankalar umudunu kestiği alacaklarını satıyor” ifadelerini kullanmıştı.





Bankaların öncelikle alacaklarının tahsili için kendi içlerinde bir çalışma yaptığını belirten Avukat Miray Erakman, “Bu çalışmalardan sonuç alınamaz ise avukatları aracılığı ile alacaklarını tahsil etme yoluna gidiyorlar. Ancak bazı durumlarda bu borçları tahsil etme ihtimaller kalmıyor. Bu gibi durumlarda da alacaklarının tahsilini öngörmedikleri için bunları varlık yönetim şirketlerine satıyorlar” ifadelerini kullandı.





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