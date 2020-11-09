Samanyolu Haber /Gündem / İş Bankası Genel Müdürü Bali, bakanlık iddialarını yalanladı /09 Kasım 2020 10:07

İş Bankası Genel Müdürü Bali, bakanlık iddialarını yalanladı

Berat Albayrak'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği iddiası ortaya atılan İş Bankası Genel Müdürü Bali iddiaları yalanladı.

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurmasının ardından Bali'nin bakanlık görevine getirileceği iddia edilmişti.

Bali Linkedin hesabında adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin'den başka sosyal medyada bir hesabı bulunmadığını belirtti. Bloomberg HT'ye konuşan Bali, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
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