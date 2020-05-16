İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri AKP’yi böldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında, “CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesiyle” ilgili düzenleme talimatı vermesi üzerine AKP kolları sıvadı.





Bu kapsamda AKP’nin yeniden masaya Siyasi Partiler Yasası’nı (SPK) getirdiği ve yasanın 67. maddesinin yeniden düzenleneceği belirtilirken, AKP’li hukukçuların İş Bankası hisse devri için “tam uzlaşma sağlayamadığı” belirtiliyor.





AKP’li bazı hukukçuların, biri Adnan Menderes’in başbakanlığında, diğeri de 12 Eylül darbesi sonrasında “İş Bankası hisseleriyle ilgili düzenleme yapılmak istendiğini ancak bunun yargıdan döndüğü” uyarısında bulunduğu ifade edilirken, düzenlemenin bayram sonrasında hemen “TBMM’ye gelemeyebileceğine” de dikkat çekiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen salı günü yapılan partisinin MYK toplantısında, CHP’nin yönettiği Atatürk hisselerinin Hazine’ye devri için kurmaylarına talimat vermişti. AKP, hisselerin devri için SPK’nin “siyasi partilerin ticaret yapmasını engelleyen” 67. maddesine, “Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine’ye devrederler” şeklindeki hükmün eklenmesi üzerinde çalışıyor.





İş Bankası’nın yönetiminde yer alan CHP’li 4 üyenin yerine de bağımsız üyelerin atanmasına ilişkin düzenlemeler yapılacağı ifade ediliyor. Ancak “İş Bankası hisselerinin devri için yapılacak düzenlemeyle ilgili” AKP’nin hukukçuları arasında “uzlaşma sağlanamadığı” belirtiliyor.





Edinilen bilgiye göre, AKP’li bazı hukukçular, parti yetkililerine ve Erdoğan’a, “söz konusu düzenlemenin yargıdan dönebileceği” uyarısında bulundu. Hukukçular, daha önceki girişimler üzerine Yargıtay’ın, “Atatürk’ün vasiyeti niteliğinde olan hisselerin, vasiyet hakkı ve miras hukuku gereğince hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine dönük karar verdiğini” de anımsattı.





Partinin hukukçuları arasında görüş ayrılığına neden olan bir diğer konunun da “ekonomik nedenler olduğu” ifade ediliyor. Bazı hukukçuların “koronavirüs salgını nedeniyle ekonomisi sıkıntıya düşen ve kaynak arayışı içinde olan Türkiye’nin, İş Bankası hisselerinin devrinin kamuoyunda yanlış algı uyandırabileceği” konusunda da çekinceleri olduğu kaydediliyor.





Böyle bir durumda ise “Hazine boşaldı, Atatürk’ün mirasına el konuldu” denilerek, “CHP’nin kamuoyu gözünde büyüyebileceği ve bu durumdan haklı çıkabileceğinin de parti içinde tartışıldığı” kaydediliyor.





AKŞENER: KURUCU DEĞERLERE ALERJİLERİ DEVAM EDİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine ilişkin talimatını eleştirdi. Akşener, “Erdoğan ve arkadaşları, Cumhuriyetin kurucu değerlerine yönelik alerjilerini devam ettiriyorlar. Atatürk’ün mirası olarak değerlendirelim. Önce Hazine’ye daha sonra da Varlık Fonu’na devredilmek istenen bir düzenek kurmaya çalışıyorlar. Çünkü önceden atılan adımlar yapılacak adımların habercisidir” dedi.