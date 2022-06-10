Samanyolu Haber /Ekonomi / İş Bankası için onay çıktı /10 Haziran 2022 00:55

İş Bankası için onay çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetiminin Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar 500 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına izin verdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar 500 milyon liralık, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon liralık ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 80 milyon 640 bin liralık bedelsiz sermaye artırımına izin verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 256 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 445 milyon liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 90 milyon liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 213 milyon liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar 739 milyon liralık ve QNB Finansbank AŞ'nin 5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu uygun buldu.

Kurul tarafından, geçici kapalı olan Delta Menkul Değerler AŞ’nin emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak suretiyle dar yetkili aracı kurum olarak yeniden faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına ve Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

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