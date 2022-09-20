İş Bankası ve Denizbank Rus ödeme sistemini kullanmayı durdurdu

ABD Hazine Bakanlığı geçen ay aralarında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'a bir mektup göndererek Rusya'ya yönelik yaptırımlar gereği olarak ticari bağları kesmemeleri halinde cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın geçen hafta getirdiği yeni yaptırımlar, Mir'i işleten Rus Ulusal Kart Ödemeleri Sistemi'ni (NSPK) kapsıyor. Mir, Rusya'dan Türkiye'ye tatile giden turistler tarafından sıklıkla kullanılıyor.Hisseleri pazartesi günü yüzde 10 değer kaybeden İş Bankası, Mir ödemelerini durdurduklarını ve ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımlarını değerlendirdiklerini açıkladı. Banka ayrıca ulusal ve uluslararası hukuka, düzenlemelere ve ticari iş kurallarına uygun davranma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.Denizbank da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Şu anda Mir ile hizmeti veremiyoruz" dedi ve bankanın "uluslararası yaptırım düzenlemelerine uygun hareket ettiği" ifade edildi.Reuters haber ajansının haberinde iki bankanın ayrı ayrı açıklamalarla Mir sisteminin kullanımını durdurması, Türkiye'nin dengeli bir diplomasi izlemeye çalıştığı bir dönemde Batı ile Rusya arasındaki mali ateş arasında kalmaktan kaçınma çabalarının yansıttığı belirtildi.