İş Bankası'nda neler oluyor?

Türkiye'nin en büyük üç özel bankasından biri olan ve hisselerinin yüzde 28,1'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan İş Bankası'na 110,1 milyon lira tutarında idari para cezası tebliğ edildi.





Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam yaptığı açıklamada, idari para cezasının, 2015'te aynı tutarda verilen, ancak daha sonra iptal edilen idari para cezasının akabinde yeniden başlatılan teftiş neticesinde verildiği belirtildi.





TÜKETİCİ KANUNU'NU İHLÂLDEN 110 MİLYON TL CEZA





Açıklamada, "Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.” denildi.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farklı tarihlerde, "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır." demişti.