İş ciddi... Gurbetçilerin altın hesapları dahi didik didik ediliyor

Finansal bilgilerin ülkeler arası otomatik paylaşımında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.







Bu yıl 107 ülkenin, sene sonundan itibaren hesapları karşılıklı bildireceği açıklanırken Türkiye, 31 Aralık 2020 günü, yurtdışında yaşayan ve Türkiye'de banka hesabı, finansal geliri, emeklilik ya da kira geliri, faiz geliri olan herkesin 2020 yılının hesap dökümünü, yaşadıkları ülkelerin maliyesini bildirecek.





Sürecin başından beri içinde yer alan ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile iletişimde olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Hukuk İşleri Koordinatörü Fatih Nişancı, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, “Altına dayalı hesaplar da bildirilecek. Banka kasaları ise bildirilmeyecek” dedi.





Yurtdışındaki kişinin hesap bilgilerinin “Kaynak belirtilmeden yaşadığı ülkeye gönderileceğini” söyleyen Nişancı bu konuda şu bilgileri verdi:





“Altın hesapları da bildirilecek. Türkiye'de bir kişi bankaya gidip altın veriyor ve ondan gelir elde ediyor. Faiz alıyor. İşte bu gelirler ve hesaplar da bildirilecek. Bildirim ise 31 Aralık'ta yapılacak.”





İlgili ülkenin vatandaşa paranın kaynağını sorması durumunda açıklama yapmanın zorunlu olduğunu ifade eden Nişancı, “İspat yükümlülüğü vatandaşta. Maliye, bilgi vermeyenin kaynağını ispatlamak zorunda değil. Ortalama bir değer belirler ve cezayı keser. 10 yıl geriye de gidebilir. Bu nedenle, vergi uzmanları ile görüşmeden hareket edilmemeli."





"Adres değiştirmek çözüm değil, hukuku dolanmaktır ve suçtur. Kimseye bunu önermiyoruz” diyen Nişancı, bazı ülkelerin bildirimde bulunmamayı bile sorun yaptığını hatırlattı.





“Hesaptaki paralar çekilip bakiye sıfırlansa bile bu paylaşılır” diyen Nişancı, “Gayrimenkul ve taşıt bilgisi paylaşılmaz. Ama yurtdışında maliye sorarsa, kaynağı açıklamak zorundasınız” dedi.





Yurtdışında yaşayan Türkiyeliler, bu yıldan itibaren vatandaşı oldukları ülkenin maliyesi ile finansal bilgilerini paylaşmaya başlayacak.





“Bankalar bu işlemler için dört yıldır hazırlanıyor” diyen Fatih Nişancı, konuya ilişkin sistemlerin, yazılımların buna göre hazırladığını belirtti. Nişancı, “Yurtdışındaki hesap sahiplerini bu yılın sonunda bildirecekler. Bu uluslararası hukuktan kaynaklanan değişim yükümlülüğüdür. AB bunu 2015-2016'dan beri uyguluyor. Bundan kaçış yok” dedi.





Türkiye'nin yurtdışı vatandaşlarının anlaşmaya çekince koymak isteğini belirten Nişancı, “Ama bu mümkün değil. Hatta 50 bin doların altını bildirmek istemeyen İsviçre'nin talebi de kabul edilmedi. İsviçre, bu yıl Suriye operasyonunu bahane edip bilgi vermedi. Ama artık kaçamaz. Önümüzdeki yıl verecek” ifadelerini kullandı.