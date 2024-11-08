Samanyolu Haber /Gündem / İş cinayetlerinde korkutan tablo! İlk 10 ayda 1540 işçi öldü /08 Kasım 2024 21:01

İş cinayetlerinde korkutan tablo! İlk 10 ayda 1540 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ekim ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen ay 164 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu yılın ilk on ayında ise toplam 1540 işçi, iş kazalarında yaşamını yitirdi.

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ÇOCUK İŞÇİLER DE KURBAN OLDU

Ekim ayında iş cinayetlerinde ölen işçilerden ikisi 14 yaş ve altında, ikisi ise 18 yaşından küçüktü. Bu durum, iş güvenliği konusundaki ihmallerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AYLARA GÖRE DAĞILIM

Bu yıl iş cinayetlerinde ölen işçilerin aylara göre dağılımı ise şöyle oldu:

    Ocak: 161
    Şubat: 149
    Mart: 124
    Nisan: 165
    Mayıs: 142
    Haziran: 138
    Temmuz: 148
    Ağustos: 192
    Eylül: 157
    Ekim: 164

SEKTÖREL DAĞILIM

Geçtiğimiz ay en çok inşaat sektöründe iş cinayeti yaşandı. İş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında, inşaatta 49 işçi, sanayide 46 işçi, hizmette 39 işçi ve tarımda 30 işçi hayatını kaybetti.

İŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIM

Ekim ayında iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı ise şöyle:

    İnşaat, Yol işkolunda 49 işçi;
    Tarım, Orman işkolunda 30 emekçi (18 işçi ve 12 çiftçi);
    Taşımacılık işkolunda 18 işçi;
    Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 8 işçi;
    Konaklama, Eğlence işkolunda 8 işçi;
    Gıda, Şeker işkolunda 7 işçi; Metal işkolunda 6 işçi;
    Savunma, Güvenlik işkolunda 6 işçi;
    Madencilik işkolunda 5 işçi;
    Enerji işkolunda 5 işçi;
    Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 5 işçi;
    Belediye, Genel İşler işkolunda 5 işçi;
    Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi;
    Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi;
    Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi;
    Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi;
    İşkolunu belirlenemeyen 6 işçi

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Ekim ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

    14 yaş ve altı 2 çocuk işçi,
    15-17 yaş arası 2 çocuk/genç işçi,
    18-29 yaş arası 36 işçi,
    30-49 yaş arası 63 işçi,
    50-64 yaş arası 40 işçi,
    65 yaş ve üstü 9 işçi,
    Yaşını bilmediğimiz 12 işçi hayatını kaybetti…

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Ekim ayında Türkiye’nin 47 şehrinde ve yurtdışında dört ülkede iş cinayeti gerçekleşti. İş cinayetlerinin illere göre dağılımı da şöyle oldu:

    26 ölüm İstanbul’da;
    10 ölüm Ankara’da;
    9 ölüm Sakarya’da;
    8 ölüm Manisa’da;
    7’şer ölüm Antalya ve Muğla’da;
    6’şar ölüm Hatay ve Şanlıurfa’da;
    5’er ölüm Kütahya, Mersin ve Yozgat’ta;
    4’er ölüm Gaziantep, Ordu ve Zonguldak’ta;
    3’er ölüm Adana, Bartın, Bursa, Çorum, İzmir, Kocaeli ve Konya’da;
    2’şer ölüm Adıyaman, Burdur, Diyarbakır, Karabük, Karaman, Kayseri ve Osmaniye’de;
    1’er ölüm Afyon, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Giresun, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muş, Niğde, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Van, ABD, Irak, İspanya ve Küba’da
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