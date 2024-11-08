İş cinayetlerinde korkutan tablo! İlk 10 ayda 1540 işçi öldü

ÇOCUK İŞÇİLER DE KURBAN OLDU



Ekim ayında iş cinayetlerinde ölen işçilerden ikisi 14 yaş ve altında, ikisi ise 18 yaşından küçüktü. Bu durum, iş güvenliği konusundaki ihmallerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.



AYLARA GÖRE DAĞILIM



Bu yıl iş cinayetlerinde ölen işçilerin aylara göre dağılımı ise şöyle oldu:



Ocak: 161

Şubat: 149

Mart: 124

Nisan: 165

Mayıs: 142

Haziran: 138

Temmuz: 148

Ağustos: 192

Eylül: 157

Ekim: 164



SEKTÖREL DAĞILIM



Geçtiğimiz ay en çok inşaat sektöründe iş cinayeti yaşandı. İş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında, inşaatta 49 işçi, sanayide 46 işçi, hizmette 39 işçi ve tarımda 30 işçi hayatını kaybetti.



İŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIM



Ekim ayında iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı ise şöyle:



İnşaat, Yol işkolunda 49 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 30 emekçi (18 işçi ve 12 çiftçi);

Taşımacılık işkolunda 18 işçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 8 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 8 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 7 işçi; Metal işkolunda 6 işçi;

Savunma, Güvenlik işkolunda 6 işçi;

Madencilik işkolunda 5 işçi;

Enerji işkolunda 5 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 5 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 5 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi;

Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi;

Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi;

İşkolunu belirlenemeyen 6 işçi



YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM



Ekim ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:



14 yaş ve altı 2 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 2 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 36 işçi,

30-49 yaş arası 63 işçi,

50-64 yaş arası 40 işçi,

65 yaş ve üstü 9 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 12 işçi hayatını kaybetti…



İLLERE GÖRE DAĞILIM



Ekim ayında Türkiye’nin 47 şehrinde ve yurtdışında dört ülkede iş cinayeti gerçekleşti. İş cinayetlerinin illere göre dağılımı da şöyle oldu:



26 ölüm İstanbul’da;

10 ölüm Ankara’da;

9 ölüm Sakarya’da;

8 ölüm Manisa’da;

7’şer ölüm Antalya ve Muğla’da;

6’şar ölüm Hatay ve Şanlıurfa’da;

5’er ölüm Kütahya, Mersin ve Yozgat’ta;

4’er ölüm Gaziantep, Ordu ve Zonguldak’ta;

3’er ölüm Adana, Bartın, Bursa, Çorum, İzmir, Kocaeli ve Konya’da;

2’şer ölüm Adıyaman, Burdur, Diyarbakır, Karabük, Karaman, Kayseri ve Osmaniye’de;

1’er ölüm Afyon, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Giresun, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muş, Niğde, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Van, ABD, Irak, İspanya ve Küba’da