İş dünyası 14 Mayıs seçiminde ne bekliyor?

CEO'ların yüzde 68,7'si "Kılıçdaroğlu" dedi





Parlamenter sisteme destek yüzde 93,9





"Yurtdışından gelecek yatırıma ihtiyacımız var"

İş dünyası temsilcileri, iktidara kim gelirse gelsin ilk önceliğin Türkiye'yi yeniden 'güvenilir ülke' yapmaya verilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

"İş dünyası olarak ne yapacağımızı şaşırdık"





Allianz Trade: İflaslar yüzde 50 artacak





"Şirketler krediye ulaşamıyor"





"Yıl sonu için dolar tahminimiz 25 TL"

Bununla birlikte, küresel pazarlarda rekabet eden Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları içerisinde, 14 Mayıs sonrasında ekonomide 'yeni bir hikaye' yazılması beklentisi de hakim.

"Önümüzdeki 6 ay zor geçecek"

Ekonomik parametreler açısından bakıldığında sandıktan çıkacak sonuç kadar, yeni bir erken seçim ortamının doğup doğmayacağı da iş dünyası açısından büyük önem taşıyor.