İş dünyasından Bolsonaro'ya rest

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da oy oranları düşerken gelecek yılki seçimin sonuçları hakkında şimdiden şaibe yaratmaya kalkışan faşist eğilimli Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya iş dünyasından rest geldi. Ülkenin büyük bankalarının ve şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce iş insanı, "Seçimlere saygı gösterilecek" başlıklı bir açık mektup yayımladı.







Bolsonaro, elektronik oylama sisteminin basılı sistemle değiştirilmesini isteyip bu yapılmazsa 2022 seçimlerinin düzenlenmeyebileceğini söylemişti. İş dünyasının önde gelen isimlerinin imzaladığı mektuptaysa, Bolsonaro'nun adı anılmadan şu ifadeler kullanıldı: "Sağlıklı bir demokrasinin temel ilkesi seçimlerin düzenlenmesi ve tüm katılımcıların sonuçları kabul etmesidir. Brezilya toplumu anayasanın garantörüdür ve otoriter maceraları kabul etmeyecektir."





Mektubun imzacıları arasında, Itau Unibanco isimli bankanın büyük hissedarları Roberto Setubal ve Pedro Moreira Salles, Brezilya'nın en büyük perakende şirketlerinden Magazine Luiza'nın büyük hissedarları Luiza ve Frederico Trajano, kozmetik devi Natura & Co Holding'in hissedarları Pedro Passos ve Guilherme Leal, AVM işletmecisi Iguatemi firmasının sahiplerinden Carlos Jereissati, Credit Suisse Brezilya'nın CEO'su Jose Olympio Ferreira ve yatırım bankası Lazard'ın CEO'su Jean Pierre Zarouk da bulunuyor.





Mektubu, çok sayıda ekononomist, diplomat ve sivil toplum temsilcisi de imzaladı.Bolsonaro'nun oy oranları, korona pandemisindeki yetersiz yönetimi ve Amazon ormanlarındaki yangınların da sonucunda, 2022 seçimleri öncesinde düşüş yaşıyor. Eski solcu devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da seçime girmesi beklenirken, Brezilya lideri son haftalarda oylama sonuçlarına hile karıştırılacağını iddia ediyor. Bolsonaro, ülkenin elektronik oylama sisteminin hileye açık olduğunu savunuyor ve seçimlerin basılı oyların da kullanılacağı, karma bir yöntemle yapılmasını istiyor. Bolsonaro, seçim sistemi değişmezse sonuçları kabul etmeyeceğini de söyledi. Brezilya Devlet Başkanı hakkında, bu iddiaları nedeniyle Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından soruşturma açıldı.