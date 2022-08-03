İş durdurma eylemi başlıyor

Yüksek seyrenden enflasyon nedeniyle iflas tehlikesi yaşayan esnaf iş bırakmaya hazırlanıyor.







Çalışma lartlarının ağırlığını ve mevcut ekonomik sorunları protesto eden Bayrampaşa hal esnafının bir kısmı iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.







Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in haberine göre TÜİK, 2022 yılı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60 aylık yüzde 2.37 arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı. TÜİK, 2022 yılı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60 aylık yüzde 2.37 arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.

GREV KARARI





Yıllardır halde çalışan işçiler, 15 saatlik çalışma koşullarından ve sağlık güvencesi olmadan çalışmaktan şikayetçi.Yaklaşık 6 bin işçi, koşulların düzeltilmesi için iş yavaşlatma eylemine gitti.İşçiler, bu gece 23.00'da ise iş durdurma eyleminin gerçekleşeceğini ifade etti.