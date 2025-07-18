İş insanı İnan Kıraç'ın evliliği hakkında mahkemeden flaş iptal kararı!

İş insanı İnan Kıraç’ın, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı evlilik, mahkeme kararıyla iptal edildi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti bulunmadığına hükmetti.





Davanın karar duruşması, daha önce alınan gizlilik kararı doğrultusunda basına kapalı olarak yapıldı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme, Kıraç’ın evlilik akdini geçerli kılacak ehliyete sahip olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar verdi.





Kızı Mahkemeye Başvurdu

İptal kararıyla sonuçlanan süreç, İpek Kıraç’ın 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babası İnan Kıraç hakkında evliliğin geçersizliği iddiasıyla mahkemeye başvurmasıyla başlamıştı. Kıraç’ın kızı, babasının evlilik sırasında fiili ehliyetinin yerinde olmadığını savunmuştu.





“Ehliyeti Yerinde Değil”

Mahkeme sürecinde alınan Adli Tıp Kurumu raporu, İpek Kıraç’ın iddialarını doğrular nitelikteydi. Raporda, 87 yaşındaki İnan Kıraç’ın evlilik tarihinde fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine mahkeme, geçici vasi atanmasına karar vermişti.





Ayrı bir dava kapsamında Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yürütülen süreçte ise Kıraç’a kalıcı vasiler atanmıştı.