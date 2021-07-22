Samanyolu Haber /Gündem / İş insanı Şevket Sabancı vefat etti /22 Temmuz 2021 11:34

İş insanı Şevket Sabancı vefat etti

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Dünya'nın haberine göre; Şevket Sabancı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan iş insanı Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de dünyaya gelmişti.

Yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlayan Şevket Sabancı, 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştü.

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