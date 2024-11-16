Samanyolu Haber /Gündem / İş insanına kripto paralı tuzak: Casus yazılımla 38 milyon lira dolandırıldı /16 Kasım 2024 09:51

İş insanına kripto paralı tuzak: Casus yazılımla 38 milyon lira dolandırıldı

Ankara’da iş insanı B.A., sahte bir kripto para borsası uygulaması aracılığıyla 38 milyon lira dolandırıldı. Şüpheliler, casus yazılım kullanarak mağdurun cihazlarına erişim sağladı. B.A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Ankara'da yaşayan iş insanı B.A. kendisini yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisi olarak tanıtan kişiyle iletişime geçti.

Telefondaki kişinin yüksek kar vaadiyle yatırım yapabileceğini söylemesi üzerine B.A, deneme amacıyla uygulamaya 250 dolar yatırdı. Kısa vadede yatırdığı meblağdan yüksek oranda kar eden ve parasını çeken B.A, sözde borsa yetkilisi tarafından tekrar arandı. B.A'ya kripto varlık, hisse senedi ve diğer finansal araçlarla da yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebileceğini söyleyen sözde borsa yetkilisi, iş insanını, taklit ettikleri yurt dışı merkezli kripto para uygulamasına para yatırması için ikna etti.

CASUS YAZILIMLA ŞİFRELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler, B.A'nın uygulamaya giriş yapmasıyla casus yazılım sayesinde telefon, diz üstü bilgisayar ve tablete erişim sağlayarak, mobil bankacılık uygulaması ve kredi kartlarının şifresini ele geçirdi. Parasını çekmek için şüphelilerin yönlendirdiği uygulamaya giren B.A, hesabında para olmadığını fark etti.

B.A'nın dolandırıldığını anlaması üzerine başvurduğu avukatı Betül Akça, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemine girme" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mağdurun toplam zararı ise 38 milyon lira.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İş insanına kripto paralı tuzak: Casus yazılımla 38... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:29