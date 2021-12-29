Samanyolu Haber /Gündem / İş kazasında hayatını kaybeden KHK’lı polis memuru, görevine iade edildi /29 Aralık 2021 19:36

İş kazasında hayatını kaybeden KHK’lı polis memuru, görevine iade edildi

Geçtiğimiz ay iş kazası sonucu hayatını kaybeden KHK’lı polis memuru Yurdal Gökçe’nin, OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edildiği ortaya çıktı.

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İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, duruma tepkisin isosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Gergerlioğlu, “Soykırıma uğratıp, başka işte çalışmak zorunda kaldığı için çatıdan düşüp ölen Yurdal Koçer göreve iade edilmiş. Utan! @Akparti Bu kaçıncı, kaçıncı? Mezarda iade edilen bu kaçıncı?” ifadelerini kullandı.


Hukuksuz bir KHK ile görevinden ihraç edilen Yurdal Gökçe, 29 Kasım tarihinde çalıştığı iş yerinde çatıdan düşerek hayatını kaybetmişti. OHAL Komisyonu’nun Gökçe’nin hayatını kaybetmesinin bir ay sonra görevine iade kararı verdiği ortaya çıktı.


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