Samanyolu Haber /Gündem / İş kazasının yaşandığı olay yeri karıştı! /22 Ağustos 2022 11:59

İş kazasının yaşandığı olay yeri karıştı!

Yalova Sefine Tersanesi’nde işçi Yasin Demirdağ'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği olay yerinde gerilim yaşandı. İddiaya göre iş güvenliği görevlileri, sorumluluktan sıyrılmak için Yasin Demirdağ'ın ölü bedenine emniyet kemeri takmak istedi. İşçiler sert tepki gösterince kavga çıktı. Görüntüler işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Yalova Sefine Tersanesi'nde çalışan işçi Yasin Demirdağ, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Yasin Demirdağ'in emniyetsiz çalıştığı iddia edildi.

OLAY YERİ KARIŞTI

Yasin Demirdağ'ın yaşamını yitirdiği olay yerinde bir skandal yaşandı. İddiaya göre, iş güvenliği görevlileri Yasin Demirdağ'ın ölü bedenine emniyet kemeri takmak istedi.

Bu hareket, Demirdağ'ın çalışma arkadaşlarının sinirlerini gerdi. Olay yerinde iş güvenliği görevlileri ve işçiler arasında arbede yaşandı. Görüntüler, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Paylaşılan görüntülerde Yasin Demirdağ’in cansız bedeninin yerde yattığı, işçi ve iş güvenliği görevlileri arasında arbede çıktığı görülüyor.

“PATRONLARIN TALİMATIYLA EMNİYET KEMERİ TAKMAK İSTEDİLER”

Yaşanan olayla ilgili Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) de bir açıklama yaptı.

DGD-SEN'in açıklamasında şöyle denildi:


“Aşağılık patron düzeni seni tanıyoruz! Yalova Sefine Tersanesi'nde iş cinayetinde hayatını kaybeden Yasin Demirdağ’a, iş güvenliği görevlileri patronların talimatlarıyla cinayetten sonra emniyet kemeri takmak istedi, iş arkadaşları müdahale etti.”
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