Samanyolu Haber /Dünya / "İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun" /18 Kasım 2020 13:50

"İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun"

Kovid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen ABD'li milyarder Bill Gates, "İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun" mesajı vererek salgının bitmesi halinde bile insanların yaşamı eskisi gibi olmayacağını söyledi.

SHABER3.COM

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), salgın sona erdikten sonra bile insanların seyahat alışkanlarını ve çalışma şeklini temelden değiştireceğini söyledi.

The New York Times’ın düzenlediği DealBook Konferansı'nda Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Gates, “Tahminim, iş seyahatlerinin yüzde 50'sinden ve ofisteki günlerin ise yüzde 30'undan fazlası ortadan kalkacak" dedi.

Pandeminin iş dünyasında bırakacağı en büyük değişimin iş seyahatlerinde olacağını anlatan Gates, evden çalışmanın artık daha uygun hale geldiği için iş seyahatleri ciddi oranda azalacağını öngördüğünü söyledi.

Ancak Gates'e göre bu, şirketlere göre farklılık gösterebilir ve bazı şirketlerin diğerlerine göre yüz yüze görüşmeleri azaltma çabaları diğerlerine göre daha fazla olabilir.

'Bir şekilde gideceğiz ama çok daha az'

Kısa bir süre önce koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu duyurulan aşıyı geliştirdiğini açıklayan BionTech’in de aralarında olduğu aşı çalışması yapan şirketlerin hisselerine önemli miktarlarda yatırım yapan Gates, “Bir şekilde ofise gideceğiz, bir şekilde iş seyahatleri de yapacağız. Ancak bu önemli ölçüde daha az olacak" dedi.

Geçen aylarda Bill Gates’in bu tahminini destekleyen raporlar da yayınlanmıştı.

Bank of America, ekim ayında paylaştığı araştırmada ise iş seyahatlerinin 2023 yılının sonlarına ve hatta 2024 yılına kadar toparlanması olası görünmediğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun" Sonraki Haber >>

Bakan "korona bundan geçmez" dedi, canlı yayında çiğ balık yedi

Bakan

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü

Bir odun nasıl kırılmaz

Bir odun nasıl kırılmaz

Gasp anı kameraya yansıdı

Gasp anı kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:24