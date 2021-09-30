İşadamı bir günde nasıl ‘F***’ finansörü oldu, konunun AYM üyesi İrfan Fidan’la ilgisi ne?

İstanbul Adliyesi’nde Gülen cemaatine yönelik soruşturmaların nasıl yürütüldüğünü, ‘F***’ suçlaması ile yapılan hukuksuzkları gösteren ilginç bir ‘hukuk skandalı’ ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın aktardığına göre skandaldan haberi olmasına rağmen İstanbul eski Başsavcısı İrfan Fidan da “kılını bile kıpırdatmadı.”



Pehlivan’ın anlatıma göre İstanbul’da yaşayan sonradan Türk vatandaşlığı almış bir işadamı ile manken eşi 2018’da protokolle boşandı. İşadamı 1 yıl sonra başka bir kadınla nikah evlendi. Ancak sürekli yeni taleplerde bulunan eski eş aile dostları bir savcı aracılığı ile eski eşi hakkında F*** soruşturması açtırdı.



Barış Pehlivan, olayların gelişimini şöyle yazdı:



İŞ İNSANIN EVİNE VE OFİSİNE OPERASYON



“Bir gün… Bu işadamının evine ve ofisine polis operasyonu düzenlenmiş. İlginçtir, gözaltı kararı yokmuş ama evraklarına ve bilgisayarlarına el konulmuş. F***’nün finansörü olmakla suçlanıyormuş. Garip mi, her şey bir ihbar mektubuyla başlamış.



İşadamı çok şaşkınmış. Gelin görün ki, soruşturmayı yapan ünlü savcının ismini öğrenince anlamış. Zira o savcı eski eşinin ve onun babasının çok yakınıymış. Kendisi de onlardan dolayı tanışıyormuş. Birlikte lüks restoranlarda çok yemek yemişliği de varmış. Neyse.”



İş insanın avukatlarından birinin eski bir hakim olduğunu yazan Pehlivan, onun, bir gün soruşturma savcısından randevu alarak yanına gittiğini kaydederek yazısını şöyle sürdürdü:



“Gitmez olaymış, savcının dediklerini duymaz olaymış. Zira o savcı, işadamı hakkındaki F*** soruşturmasının seyrinin, ancak eski eşinin dediklerini yerine getirmesiyle değişebileceğini söylemiş.



‘TUTUKLATIRIM, GİZLİ TANIKLARLA YILLARCA İÇERİDE YATIRIRIM’ DEMİŞ



Yetmemiş olacak ki ‘Tutuklatırım, gizli tanıklarla yıllarca içeride yatırırım’ diye imalarda bile bulunmuş.

Bunu duyan işadamı düşünmüş de düşünmüş…

Ve bu ahlaksız teklife boyun eğmemeyi tercih etmiş. Etmiş de kurtulmuş mu?



HEM KENDİSİ HEM YENİ EŞİ SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMİŞ



Yok. Hem kendisinin hem çevresinin banka hesaplarına blokeler konulmuş. Hatta yeni evlendiği eşi de F*** üyeliği suçlamasıyla soruşturmaya dahil edilmiş.



Ah işte, hem eski eşin açtığı boşanmayı iptal davasında hem de bu yeni F*** soruşturmasında benzer suçlamaların olması nasıl da tesadüfmüş!”



İRFAN FİDAN DETAYI



Barış Pehlivan, yazısının son bölümünde isim vermeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay’a üye yapılan, ardından Yargıtay’daki seçimde en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan’ı da anarak şu ifadeyi kullandı: “Peki, Anayasa Mahkemesi’ne transfer olan İstanbul Adliyesi’nin eski başsavcısı bilmez miymiş bu yaşananları? Hiç bilmez mi! Duymuş ama kılını kıpırdatmamış.”