Bahçeli işareti verdi, AKP koşuyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız." dedi.





Denizlide MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezası tartışmalarına temas eden Özkan, şunları ifade etti: "Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşâsı üretmeye devam edeceğiz."





İLK İŞARETİ DEVLET BAHÇELİ VERDİ





MHP lideri Devlet Bahçeli, 2 Eylül'de, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir." ifadelerini kullanmıştı.





Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerini yürüttüğü Avrupa Birliği'nde (AB) idam cezası yasak. AB, Türkiye'de daha önce yapılan idam çıkışlarına mukabil, "İdam bizim için kırmızı çizgi." mesajını vermişti.