İşçi çıkarmak yasak ama her gün 3 bin 400 kişi atılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, genel işsizlik verilerine dair açıklamalarda bulundu. Ağbaba'nın verdiği rakamlara göre, pandemi sürecinde işte çıkarma yasağı olmasına rağmen geçen yıl her gün 3 bin 400 kişi işsiz kaldı.







“YASAĞA RAĞMEN HER GÜN EN AZ 3 BİN 400 KİŞİ İŞSİZ KALDI”





Ağbaba, “Pandemi nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağı gelmesine rağmen istihdamda toplamda 1 milyon 268 bin kişilik azalış meydana geldi. Bu da demek oluyor ki iktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı. İşten çıkarma yasağına rağmen 2020 yılında her gün en az 3 bin 400 kişi işsiz kaldı.” şeklinde konuştu.





Diğer yandan Ağbaba, iş aramayıp ‘iş olsa çalışırım’ diyenlerin sayısının ilk kez resmi işsiz sayısını geçtiğini belirtirken, 15-29 yaş arası en az 5,7 milyon genç vatandaşın evinde kalarak eğitimden de istihdamdan da faydalanamadığını sözlerine ekledi.





“5,7 MİLYON GENÇ ANNESİNİN BABASININ ELİNE BAKAR HÂLE GELDİ”





Ağbaba şöyle konuştu: “2020 yılı genelinde 15-29 yaş arası ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanan gençlerimizin sayısı 5 milyon 702 bine yükseldi. 2019 yılına göre evde kalan gençlerimizin sayısında yaşanan artış 472 bin oldu. Bu duruma göre 2020 yılında 5,7 milyon gencimiz evde kalarak annesinin babasının eline bakar hâle geldi.”