İşçi hakları açısından Türkiye en kötü 10 ülke arasında

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ITUC) internet sitesinde yayınlanan 2021 raporunda, Türk hükümetinin bu yıl insan ve işçi hakları ve özgürlükleri üzerinde ağır kısıtlamaları sürdürdüğü belirtildi.





İşçi ve insan hakları savunucularının yanı sıra sendika liderlerinin gerekçesiz olarak tutuklandığı ve evlerine baskınlar düzenlendiği belirtilen raporda, işverenlerin özellikle metal, cam, deri ve plastik sanayilerinde olmak üzere örgütlenmek isteyen metodik olarak işçileri işten çıkararak sendikalaşmayı önleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.





Raporda 1 Mayıs günü DİSK Genel Merkezi’nin kuşatıldığı ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve 25 DİSK üyesinin gözaltına alındığına ve bu yıl üçüncü kez sendika liderlerinin gözaltına alındığına dikkati çekildi.





Polisin Gebze’den Ankara’ya yürüyüş düzenleyen Birleşik Metal İş üyelerine saldırdığı, çok sayıda polisin yürüyüşe engel olduğu, 109 sendika üyesinin ağır şiddet kullanılarak gözaltına alındığı kaydedildi.





Diyarbakır’da Eğitim-Sen üyesi 26 öğretmenin evleri basılarak gözaltına alındığı, öğretmenlerin okullardaki dolaplarının daha arandığı belirtildi.





'SENDİKALAŞMAYI ÖNLEME ÇALIŞMALARI ÇOK YAYGIN'





İşverenlerin sendikalaşmak isteyen işçileri işten atarak sendikalaşmayı önleme çalışmalarının çok yaygın olduğu belirtilen raporda, buna yönelik özel örneklere yer verildi.





ITUC’un 2021 raporunda dünyanın işçi hakları açısından en kötü 10 ülkesi arasında Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Beyaz Rusya, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Myanmar, Zimbabve ve Filipinler yer aldı.