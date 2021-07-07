Samanyolu Haber /Gündem / İşçi hakları açısından Türkiye en kötü 10 ülke arasında /07 Temmuz 2021 16:29

İşçi hakları açısından Türkiye en kötü 10 ülke arasında

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun yıllık raporuna göre, Türkiye işçi hakları ve özgürlükleri bakımından dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında girdi.

SHABER3.COM

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ITUC) internet sitesinde yayınlanan 2021 raporunda, Türk hükümetinin bu yıl insan ve işçi hakları ve özgürlükleri üzerinde ağır kısıtlamaları sürdürdüğü belirtildi.

İşçi ve insan hakları savunucularının yanı sıra sendika liderlerinin gerekçesiz olarak tutuklandığı ve evlerine baskınlar düzenlendiği belirtilen raporda, işverenlerin özellikle metal, cam, deri ve plastik sanayilerinde olmak üzere örgütlenmek isteyen metodik olarak işçileri işten çıkararak sendikalaşmayı önleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda 1 Mayıs günü DİSK Genel Merkezi’nin kuşatıldığı ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve 25 DİSK üyesinin gözaltına alındığına ve bu yıl üçüncü kez sendika liderlerinin gözaltına alındığına dikkati çekildi.

Polisin Gebze’den Ankara’ya yürüyüş düzenleyen Birleşik Metal İş üyelerine saldırdığı, çok sayıda polisin yürüyüşe engel olduğu, 109 sendika üyesinin ağır şiddet kullanılarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Diyarbakır’da Eğitim-Sen üyesi 26 öğretmenin evleri basılarak gözaltına alındığı, öğretmenlerin okullardaki dolaplarının daha arandığı belirtildi.

'SENDİKALAŞMAYI ÖNLEME ÇALIŞMALARI ÇOK YAYGIN'

İşverenlerin sendikalaşmak isteyen işçileri işten atarak sendikalaşmayı önleme çalışmalarının çok yaygın olduğu belirtilen raporda, buna yönelik özel örneklere yer verildi.

ITUC’un 2021 raporunda dünyanın işçi hakları açısından en kötü 10 ülkesi arasında Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Beyaz Rusya, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Myanmar, Zimbabve ve Filipinler yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşçi hakları açısından Türkiye en kötü 10 ülke... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:39:31