İşçiler öfkeli: Migros yalan söylüyor

• Saat ücretine 4 TL zam yapılacak.









Migros, yüzde 8'lik ücret artışını protesto eden işçilerle ilgili bir açıklama yaparak çalışanların işten çıkarıldığını doğruladı. Yapılan açıklamada, “Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan işçilerinin yüzde 8'lik ücret artışına karşı başlattığı eylemin yedinci gününde (9 Şubat) Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, “Yaklaşık 250 işçi, bir gecede kapının önüne kondu. Bir ekmek isteyen işçilerin ellerindeki ekmekler de alındı. Bugün, Türkiye’nin her yerinde işçiler bu pervasızlığa, bu hukuksuzluğa karşı direniyor. Bizim buradaki çağrımız halkımızadır. Buradaki sesi duyun" ifadeleriyle yaşanan duruma tepki göstermişti.Dün, yazılı bir basın açıklaması yayınlayan Migros, bahsi geçen saatlik ilave 4 TL’nin eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışının %80’e denk geldiğini, bunun da ekonomik rasyonalitesinin bulunmadığını savundu.Şirket açıklamasında, “Us Grup, Avrupa Dağıtım Merkezi’nin operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır” denildi.Migros tarafından yapılan yazılı basın açıklamasının tamamı şöyle:"Migros olarak hepimiz, tarlalarda, çiftliklerde, teknoloji merkezlerinde, mağazalarda, dağıtım merkezlerinde, 55 bin çalışanı, üreticisi ve tedarikçisini de içinde barındıran büyük bir takımın parçasıyız. Ve bu takımın ana amacı müşterilerimize zamanında, en iyi hizmeti 81 ilde sağlamaktır.Aynı zamanda işçi haklarının gözetilmesinde perakende sektöründe öncü olan Migros’un, mağazalarında 50 yıldan beri sendikalı olarak çalışılmaktadır. Dağıtım Merkezlerimiz ise uzmanlığı gereği 20 yıldır farklı iş ortaklarımız tarafından işletilmektedir. Ana düsturumuz olan öncü işçi hakları aynı şekilde bu işverenlerin de temel duruşudur.Toplumun temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri talebini kesintisiz sevkiyatla karşılama gibi önemli bir toplumsal görev üstlenen dağıtım merkezlerimiz içinden, Avrupa Dağıtım Merkezinde görev yapan bazı çalışanlar, yanıltıcı beyanlar ve yönlendirmeler ile Batı Marmara bölgesindeki tedarik zincirini maalesef kesintiye uğratmışlardır.İlgili dağıtım merkezi işvereni Us Grup tarafından çalışanlara prim dahil ortalamada %54’lük gelir artışı yapılmıştır. Şubat ayının ilk haftası da zamlı gelir ödemeleri hesaplarına yatırılmıştır. Şeffafça bilinmesini isteriz ki, Us Grup tarafından halihazırda ortalama saatlik ücret 6,6 TL, prim dahil saatlik gelir de 9,7 TL arttırılmıştır. Bahsi geçen saatlik ilave 4 TL eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı %80’e denk gelmektedir ki, bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır. Bu artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişiler, ne yazık ki çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olmuş ve çalışma haklarını engellemiştir. Tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen eylemlerini devam ettirmişlerdir. Us Grup, Avrupa Dağıtım Merkezi’nin operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu süreç hepimizi çok üzmüştür.Migros olarak elbette herkesin geçim sıkıntısını anlıyoruz. Düsturumuz eşit, adil ve hakkaniyetli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Dağıtım Merkezinde Us Grup tarafından maksimum çaba sarf edilip tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz."Migros’un açıklamasına cevap veren DGS-Sen üyesi işçiler, Migros’un uygulanan zam miktarına ilişkin açıklamasını yalanladı. Direnişi sürdürdükleri Esenyurt deposu önünde açıklama yapan işçiler, "Migros açıklamasında bize saatlik 6,6 lira zam yaptığını ve primlerle birlikte bunun 9,7 TL’ye denk geldiğini söylüyor. Fakat bizim maaş bordrolarımız bunu yalanlıyor. Siz lojmanlarınızda kalan emekçileri lojmanlarıyla tehdit edip çalışmaya zorladınız. Kardeşleştik, hepimiz iş bıraktık. Sadece bir ekmek parası zam istediğimiz için 257 kişiyi işten attınız” ifadelerini kullandı.Migros yönetimine seslenen işçiler, “Biz saatlik 4 TL zam istedik. Bize 4 değil 6 TL zam yaptılarsa biz neden buradayız? İnsanları yanıltmayın” dedi.Migros depo işçilerinin talepleri şöyle:• Atılan depo işçileri işe geri dönecek,• Primlerin sabit olarak maaşa yansıması garanti edilecek,Türkiye'deki büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Migros Ticaret A.Ş., 2015 yılından bu yana Anadolu Grubu bünyesinde bulunuyor. Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Migros’un şirket değeri 2020 yılında yüzde 75’in üzerinde artış göstermişti.Grubun halka açık olan şirketlerinden Adel Kalemcilik (ADEL), Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Isuzu (ASUZU), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS) ve Yazıcılar Holding (YAZIC) hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor.> Migros Ticaret A.Ş.> Macro Center> Anadolu Efes (Efes Pilsen, Bomonti)> Ramstore> CCI (Coca Cola, Fanta, Sprite, Cappy, Burn, Fuse Tea) - (Satış dağıtım)> Anadolu Motor, Çelik Motor> AND Gayrimenkul