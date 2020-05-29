İşçilerin %92'si borçlu

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından, 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde çalışan, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçları sanayi işçisinin Covid-19 sürecinde gelir kaybını ve borçluluk düzeyindeki artışı ortaya koydu.







BİSAM tarafından yapılan ve artigercek.com sitesinde haberi yer alan araştırmanın sonuçlarıyla şu değerlendirmeler var:





"Araştırmanın sonuçlarına göre metal işçilerinin yüzde 75'i gelir kaybı yaşadığını ifade etmektedir. Borçluluk oranı son derece yüksek olan ve hanehalkı gelirleri yoksulluk sınırı altında kalan işçiler açısından bu durum, yoksulluğun derinleşmesi anlamına gelmektedir.





İŞÇİLERİN DÖRTTE BİRİNİN HANEHALKI GELİRİ 3 BİN TL'NİN ALTINDA





Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık dörtte birinin hanehalkı geliri 3 bin TL'nin altındadır. 3 bin-3 bin 999 TL arası hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 40 ile en geniş kesimi oluşturmaktadır. 4 bin-4 bin 999 TL arası hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 18 iken, 5 bin TL ve üzeri hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 17 seviyesindedir. Buna göre işçilerin yüzde 83'ü 5 bin TL'nin altında bir hanehalkı gelirine sahiptir.





İŞÇİLERİN YÜZDE 92'SİNİN BORCU BULUNUYOR





Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92'lik ezici bir çoğunluğu borcunun olduğunu ifade etmektedir. Borcu olmayan işçilerin oranı ise sadece yüzde 7 seviyesinde kalmaktadır. Yüzde 92'lik borçlu kesim içerisinde ise borçlarının kendisini hiç zorlamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 3,42 seviyesindedir. Buna karşın borçların kendisini zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde 40,14 , çok zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 56,44'e çıkmaktadır. Toplamda borçlu olanların yaklaşık yüzde 97'si borçları nedeniyle zorlanmaktadır.





HER ÜÇ İŞÇİDEN BİRİNİN KİŞİSEL BORCU BULUNUYOR





Araştırma kapsamında borcu olan yaklaşık her üç işçiden birinin kişisel borcu bulunurken, her beş işçiden birinin konut kredisi borcu bulunmaktadır. Araç kredisi borcu olanların oranı ise yüzler 3,6'dır. Bir kişinin birden fazla borç çeşidi bulunabilmektedir.





Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık yüzde 52'si Covid-19 sürecinde hanehalkı gelirinin yanında net gelirinde de kayıp yaşamıştır. Net gelirinin tamamını ya da fazlasın alan işçilerin oranı yüzde 48 olurken, gelirinin yarısına kadar gelir elde edebilenlerin oranı yüzde 10'dur. Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar da bulunmaktadır. Gelirinin yüzde 50 ile yüzde 74'ünü alabilenlerin oranı yüzde 15, gelirinin yüzde 75 ile yüzde 99'unu alabilenlerin oranı yüzde 26'dır.



