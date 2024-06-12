İşçilerin kaldığı binada yangın: Onlarca ölü ve yaralı var

Kuveyt'in güneyindeki Mangaf şehrinde işçilerin kaldığı bir binada Çarşamba günü erken saatlerde çıkan yangında en az 35 kişi hayatını kaybetti.



Tümgeneral Eid Rashed Hamad, olayın yerel saatle sabah 6:00'da yetkililere durumun bildirildiğini söyledi. Hamad, "Yangının meydana geldiği bina işçileri barındırmak için kullanılıyordu ve orada çok sayıda işçi vardı. Düzinelerce kişi kurtarıldı, ancak ne yazık ki yangından çıkan dumanın solunması sonucu çok sayıda ölüm meydana geldi" dedi.



Hamad yaptığı açıklamada, binada çok sayıda işçinin uygunsuz şartlarda barındığına dikkat çekerken işçilerin hangi meslek kolunda çalıştığını ya da geldikleri ülkeler hakkında bir bilgi paylaşmadı.



Kuveyt sağlık bakanlığı yangın nedeniyle yaklaşık 43 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bu kişilerden dördünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Dört ölümün polis tarafından bildirilen 35 kişiye ek olup olmadığı henüz belli değil.



Yetkililer yangını kontrol altına aldıklarını ve yangına neyin sebep olduğunu araştırdıklarını söyledi.