İşçinin parasını enflasyon yedi: 8 ayda 70 bin lira

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı DİSK Araştırma Merkezi tarafından "Ücret Kayıpları İzleme Raporu" açıklandı.Rapor, aylar içinde işçinin 70 bin lirasının enflasyon ve vergiyle yok olduğunu ortaya koydu.Raporda, özellikle asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılmamasının, gelir kayıplarını artırdığına dikkat çekildi. Ağustos 2025 itibarıyla asgari ücretli bir çalışan, enflasyon nedeniyle 4 bin 753 TL gelir kaybına uğradı. Ortalama bir işçinin 8 ayda enflasyon ve vergi nedeniyle 69 bin 200 TL kaybettiği tespit edildi.Verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde işçi maaşlarındaki 1,2 trilyon TL’lik kaybın yaklaşık 627,3 milyar TL’si enflasyon, 528 milyar TL’si ise vergi ve kesintilerden kaynaklandı.SGK verilerine göre, Aralık 2024’te ortalama ücret 47 bin 500 TL seviyesindeyken, Haziran 2025 sonunda bu rakam 50 bin 580 TL’ye yükseldi. Ancak bu artışa rağmen, bir çalışan yılın ilk 6 ayında vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle toplam 37 bin 535 TL kayba uğradı.DİSK ve birçok akademisyen, uzun süredir çalışanlara uygulanan vergi dilimlerinin ve sosyal güvenlik kesintilerinin adil olmadığını savunuyor. Raporda, "Ücretler sabit kalırken, serbest piyasa koşullarında artan fiyatlar nedeniyle emek gelirleri enflasyon karşısında eriyor" denildi. Ayrıca, uygulanan ekonomik politikaların alım gücünü baskılayarak, yükün işçi kesimine yüklendiği ifade edildi.Araştırma, Ağustos 2025'te yalnızca sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaynaklı gelir kaybının 120,3 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Aynı ay içinde vergi ve enflasyonun toplam etkisiyle 196,8 milyar TL'lik bir maaş erimesi yaşandı. 8 aylık toplam kayıp ise 1 trilyon 155 milyar TL’ye yaklaştı.DİSK-AR, belirtilen tutarların yalnızca gelir vergisi ve SGK kesintilerini kapsadığını, dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV vb.) bu hesaplamaya dahil edilmediğini vurguladı. Tüketimden alınan vergilerin, alım gücünü daha da düşürdüğü ve enflasyonu tetiklediği belirtildi.Ocak ayında aylık 1.885 TL’lik enflasyon kaybı yaşayan bir işçi, ağustos ayına geldiğinde bu kaybı 7.114 TL’nin üzerine çıktı. Aynı dönemde işçinin ödediği aylık vergi ise 3 bin TL’den 5 bin TL’nin üzerine çıktı.