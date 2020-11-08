İşte Biden'ı kutlamayan 8 lider

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a dünyanın dört bir yanındaki liderlerden tebrik mesajları geliyor.





Bu kişiler arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimler var.





Diğer yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Biden'ı kutlamak için henüz erken olduğunu, ABD seçimlerindeki bütün yasal meselelerin çözülmesini bekleyeceğini aktardı.





Onun dışında Biden'ı henüz kutlamayan diğer dünya liderleri şu şekilde:



