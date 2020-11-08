Samanyolu Haber /Gündem / İşte Biden'ı kutlamayan 8 lider /08 Kasım 2020 21:23

İşte Biden'ı kutlamayan 8 lider

ABD'de elde edilen seçim sonuçlarına göre yeni başkan olduğu açıklanan Joe Biden'ı bazı ülke liderleri tebrik ederken, bazı liderlerin ise henüz bu konuda bir tebrik mesajı göndermediği ifade ediliyor.

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ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a dünyanın dört bir yanındaki liderlerden tebrik mesajları geliyor.

Bu kişiler arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimler var.

Diğer yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Biden'ı kutlamak için henüz erken olduğunu, ABD seçimlerindeki bütün yasal meselelerin çözülmesini bekleyeceğini aktardı.

Onun dışında Biden'ı henüz kutlamayan diğer dünya liderleri şu şekilde: 

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

- Macaristan Başbakanı Viktor Orban

- Çinli lider Şi Jinping

- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

- Suudi Arabistanlı siyasetçiler
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