İşe gidip gelmek performans üzerinde ne kadar etkili ?









Araştırma, işe gidip gelmenin çalışma kalitesine dönük davranışsal ve fiziksel etkilerini doğruluyor. Çalışma ayrıca kişisel teknolojik cihazlardan elde edilen verilerin, elemanların üretkenliğini ve duyduğu memnuniyeti artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini de gösteriyor.





Dartmouth Üniversitesinde çalışan ve araştırmanın eş yazarı olan bilgisayar bilimleri profesörü baş araştırmacı Albert Bradley, “İşe gidip geliş şekliniz, gününüzün nasıl geçeceğini haber veriyor” diyor. “Bu araştırma, işe gidiş gelişin bireysel çalışanları nasıl etkilediğini belirlemede taşınabilir algılayıcı cihazların kabiliyetini gösteriyor” diyor.





Garmin vivoSmart 3 marka faaliyet takip cihazı ve akıllı telefon tabanlı bir algılama uygulaması kullanan katılımcılar, böylelikle işe gidiş geliş esnasında meydana gelen ve aralarında faaliyet seviyeleri, telefon kullanımı, nabız ile stresin de bulunduğu fizyolojik ve davranışsal kalıpların yakalanmasını sağlamış. Sistem ayrıca konum, hava durumu, seyahat süresi ve seyahat değişkenliği gibi harici etmenleri de yakalamış.





Tuck İşletme Fakültesinde işletme ve organizasyon profesörü olan eş yazar Pino Audia, “Yüksek performans gösterenler, düşük performans gösterenlerle kıyaslandığında işe gelme ve işten çıkma zamanlarında daha büyük tutarlılık gösteriyor” diyor. “Bu durum, seyahat değişkenliğinin olumsuz etkilerini önemli oranda azaltıyor ve yüksek performansın sırrının, daha iyi rutinler benimsemekte yatıyor olabileceğini akla getiriyor.”





Yüksek ve düşük performans gösterenlerin işe gidip gelme kalıpları arasında bazı ilave farklılıklar bulunuyor:





Yüksek performans gösterenler, fiziksel uygunluk ve stres direnciyle tutarlı olan fizyolojik göstergeler barındırma eğilimi taşıyor.

Düşük performans gösterenler işe gidip gelme öncesinde, sırasında ve sonrasında daha yüksek stres seviyeleri sergiliyor.

Düşük performans gösterenler, işe gidip geldikleri sırada cep telefonlarını daha fazla kullanıyor.

Araştırmada genel olarak, çalışanların işten eve gelmesinin evden işe gitmelerinden daha uzun sürdüğü de bulunmuş.

Çalışmaya göre işe gidip gelmeye dönük yürütülen önceki araştırmalar, yolculuktan kaynaklanan stres, anksiyete ve yılgınlığın daha verimsiz işgücüne, amaca zarar veren çalışma davranışının artmasına ve örgütsel vatandaşlık davranışının azalmasına yol açabileceğini gösteriyor.