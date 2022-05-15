Samanyolu Haber /Gündem / İşgal altındaki Ukrayna , Eurovision 2022 birincisi oldu /15 Mayıs 2022 09:45

İşgal altındaki Ukrayna , Eurovision 2022 birincisi oldu

Eurovision 2022 final heyecanı dün akşam yaşandı. Finalde 25 ülkenin yarıştığı Eurovision 2022 geçen senenin galibi İtalya'da gerçekleştirildi. 45 ülkeden canlı yayınlanan Eurovision şarkı yarışması YouTube üzerinden takip edildi.

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İtalya'da bu yıl 66'ıncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı 631 puan ile Ukrayna oldu.

Ukrayna cumhurbaşkanı, Kalush Orkestrası'nın galibiyetini kutlarken, Rusya işgaline karşı zaferin uzak olmadığını ve bir gün ülkesinde yarı finalin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kalush Orkestrası, dün gece Eurovision birincisi olduktan sonra, Ukrayna cumhurbaşkanı bir Telgram gönderisiyle bu başarıyı takdir etti:


“Cesaretimiz dünyayı etkiliyor, müziğimiz Avrupa’yı fethediyor! Önümüzdeki yıl Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapacak! Eurovision katılımcılarını ve konuklarını bir gün Ukrayna Mariupol’de ağırlamak için elimizden geleni yapacağız. Özgür, huzurlu! Düşmanla savaşımızda zaferin çok uzakta olmadığından eminim.”

Dün gece gerçekleşen finalde Kalush Orkestrası sahneye çıktığında solisti Oleh Psiuk, Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasının altında hâlâ mahsur kalan savaşçılar için yardım istedi.



“SİYASİ DEĞİL İNSANİ”
Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği, sahneyi açıklama yapmak için kullanan gruba karşı herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi: “Şu anda Ukrayna’daki derin duyguları anlıyoruz ve Kalush Orkestrası ile diğer sanatçıların Ukrayna halkına desteğini ifade eden yorumlarının siyasi olmaktan çok insani olduğuna inanıyoruz.”

Psuik gazetecilere verdiği demeçte, “Ukrayna kültürünün ve Ukrayna müziğinin canlı olduğunu ve kendilerine ait çok özel imzaları olduğunu göstermek için buradayız” dedi.


İKİ GÜN İÇİNDE YENİDEN UKRAYNA’YA, SAVAŞA DÖNÜYORLAR

Altı kişilik, tamamı erkeklerden oluşan grup, müzik yarışmasında Ukrayna ve Ukrayna kültürünü temsil etmek üzere ülkeyi terk etmek için özel izin aldı. Hatta grup üyelerinden biri savaşmak için kaldı ve diğerleri de geçici çıkış izinlerinin süresi dolduğunda iki gün içinde Ukrayna’ya geri dönecek.

İtalya’ya seyahat etmeden önce, Psiuk, savaşın başlarında kurduğu ve ihtiyacı olan insanlar için ulaşım ve barınak bulmak için sosyal medyayı kullanan bir gönüllü örgütü yönetiyordu.

Psuik, “Ne yapacağımı söylemek zor çünkü Eurovision’u ilk kez kazanıyorum. Her Ukraynalı gibi ben de sonuna kadar savaşmaya hazırım” dedi.

TELEVİZYON YAYINI YERALTINDAN GERÇEKLEŞİYOR
Ukrayna’da yayınlanan Eurovision yayınının seslendirmesini yapan Ukraynalı yorumcu Timur Miroshnichenko, her zamanki TV stüdyosu yerine bodrum katından, yeri açıklanmayan bir mekandan yayını gerçekleştirdi: “Savaşın beşinci veya dördüncü gününde Kiev’deki televizyon kulemizi vurdular. Yayına devam etmek için yeraltına taşınmak zorunda kaldık.”

Ukrayna’da Eurovision’u çevrimiçi ve televizyonda göstermenin önemli olduğunu söyleyen Miroshnichenko, “Bu yıl, bence her zamankinden daha sembolik” dedi.
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