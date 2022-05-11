Rusya yönetiminin Ukrayna'da başlattığı askeri saldırı sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, yeni bir ulusal sesleniş açıklaması yaptığı belirtildi.







Ukraynalı lider söz konusu açıklamasında Rus güçlerinin Harkiv'den kademeli olarak geri itildiğini duyurdu.





"RUSLAR HARKİV'DEN GERİ İTİLİYOR"







Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rus birliklerinin kademeli olarak Harkiv’den geri itildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rus birliklerinin kademeli olarak Harkiv’den geri itildiğini duyurdu.

ALMANYA VE HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ





“İşgalciler kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor” diyen Zelenskiy, Michael McFaul ve Andriy Yermak başkanlığındaki özel bir uluslararası uzman grubunun, enerji yaptırımları için bir yol haritası önerdiğini de bildirdi.Zelenskiy önerilen yol haritasıyla ilgili, “Bu, Rusya'nın bu savaşı finanse etmesini gerçekten zorlaştırmak için ne yapılması gerektiğini açıklayan ayrıntılı bir belgedir, ancak aynı zamanda Rus enerji kaynaklarındaki kısıtlamalar nedeniyle küresel ekonominin de zarar görmemesi için. Bu, rasyonel olarak hazırlanmış bir belgedir ve uygulanmasına yönelik çalışmalar şimdiden başlamıştır” dedi.Ayrıca Zelenskiy uluslararası temaslarından da bahsederek Kiev’de Almanya ve Hollanda dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasına nasıl katkı sağlanabileceğinin ayrıntıları konusunda konuşulduğunu belirtti.Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna’nın ilk Cumhurbaşkanı Leonid Makarovych Kravchuk’un hayatını kaybettiğini duyurdu.