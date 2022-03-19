'İşgalin ağır faturası 40 milyon kişiyi etkiyelebilir'





Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünya genelinde gıda fiyatları artmaya devam ediyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu Center for Global Development (Küresel Gelişim Merkezi) bunun 40 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulundu.







11:18 Rusya ve ABD uzayda birlikte çalışmaya devam ediyor











11:13 Alman şirketi Bosch, Rusya ordusuna kritik parçalar tedarik etmekle suçlanıyor











00:00 Ukraynalı milletvekili: Rusya'nın Mikolayiv'e düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü





Rusya'nın, Ukrayna'nın stratejik güney kenti Mikolayiv'de ordu kışlasına düzenlediği füze saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Mikolayiv'i ziyaret eden ve BBC'ye konuşan Odessa milletvekili Oleksiy Honçarenko, "Maalesef Mikolayiv'e büyük bir saldırı, füze saldırısı oldu. Onlarca insan öldü" dedi.



11:38 ABD’li düşünce kuruluşu savaşın 40 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulunduÇatışmanın tarafı olan ülkeler dünya gıda pazarı için büyük öneme sahip. Rusya ve Ukrayna dünya buğdayının yüzde 29’unu, Rusya ve Belarus da buğdayın altıda birini üretiyor. Uzmanlar savaşın etkilerinin tüm dünyada hissedileceğini fakat yoksul ülkelerde daha yıkıcı olacağını söylüyor ve uluslararası yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.Dünya’daki gerilime rağmen ABD ve Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) birlikte çalışmaya devam ediyor. Üç Rus kozmonot Oleg Artemyev, Denis Matveev ve Sergey Korsakov Cuma günü altı buçuk aylık bir görev için istasyona giriş yaptı. ISS ABD, Rusya ve diğer ülkelerin 23 yıllık işbirliğinin bir sonucu. Üç kozmonot, ISS’te bulunan dört ABD’li, iki Rus ve bir Alman tarafından sevinçle karşılandı. Birkaç gün önce de ABD’nin yörüngede en uzun kalan astronotu rekorunu kıran Mark Vande Hei, Rus uzay aracını kullanarak Kazakistan’a iniş yapmıştı.Avrupa’nın en büyük otomobil parçası üreticisi Bosch, Rusya’daki fabrikalarını kapatacağını açıkladı. Tedarik zinciri sorunlarına işaret eden Alman devi, ülkedeki faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırmak zorunda kalabileceğini de duyurdu.Çekilme kararı Ukrayna’nın, Rus ordusunun araçlarının en kritik parçalarından birinin Bosch tarafından tedarik edildiğini açıklamasının ardından geldi. Alman basınına konuşan Ukrayna Dışileri Bakanı Dmitro Kuleba, Bosch’un bu parçaları Rus ordusuna yıllardır sattığını söyledi.Almanya’da Bosch’un Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları ihlal edip etmediğini incelemek için bir soruşturma açıldığı belirtiliyor. Bosch şirketi de suçlamaları ciddiye aldıklarını ve şirket içi bir denetim de başlattıklarını açıkladı.Milletvekili, olayda onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Kentin kuzeydoğusunda Rus kuvvetlerinin toplandığı, Ukraynalıların şehri savunmaya devam ettiği bildiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın üçüncü büyük şehri Odessa'yı alma planları için Mikolayiv'in önemli olduğu belirtiliyor.Honçarenko, " Mikolayiv şiddetli bir şekilde savaşıyor ve zemini koruyor; Rusya buna dayanamadı, bu yüzden yerel halka, sivillere karşı terör başlattı" diye konuştu.