İşgilleniyorum, acaba birileri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için bağış toplamasını niçin yasakladığını açıklarken ilginç ifadeler kullandı.





Soylu, "İçişleri Bakanıyım, işgillenmek benim en doğal hakkım. Ben işgilleniyorum. Acaba birileri karşı karşıya kaldığımız bu süreçten başka bir anlam mı çıkarıyor?" dedi.





"İMAMOĞLU'NA DA AYNI TAVSİYELERDE BULUNDUM"





Soylu, "Ben dün telefonda da sayın Ekrem İmamoğlu'na (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) aynı tavsiyelerde bulundum. Burada gerek yardım meselesinin gerek ilerleyen sürecin her birimizin nasıl pozisyon alması gerektiğini konuştum. Usul bellidir. Eğer kanunsuz bir yardım toplamak varsa bu yardımı yapanlara yönelik iade her zaman açıktır." diye konuştu.





CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin salgınla mücadele kapsamında topladıkları bağış yasağına dair konuştu.





Soylu, kampanyaların usule aykırı olduğunu söylerken, "Konya'da kampanya durduruldu ve toplanılan para iptal edildi. Diğer iki belediye durdurmayacaklarını söylediğinde kolluk güçlerimizi kullanma hakkına sahipsiniz. Devlet içerisinde devlet olmaya müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.



