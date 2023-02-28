İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

Daha sonra sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ile Efe Bozkurt'un tutuklandığı İsias Otel enkazında sıkışan rehberlerden Ali Osman Aydın ve Nazımcan Hartlap'ın, depremin hemen ardından sesli mesajla WhatsApp gruplarında yardım istediği ortaya çıktı.





'VATANDAŞLA OLMUYOR, AFAD'IN GELMESİ LAZIM'





Depremin olduğu 6 Şubat günü öğleden sonra enkazdan çıkarılabilen Ali Osman Aydın, İstanbul’a sevki sırasında hayatını kaybetti.





Adıyaman’daki İsias Otel, turnuva için Kıbrıs’tan kenti giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı kafilesi ve uygulamalı eğitim gezisi yapan turizm rehberleri dahil en az 65 kişinin hayatını kaybettiği yer oldu.Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre, enkaz altından dışarıyı gördüğünü söyleyen Ali Osman Aydın, etrafındaki otoparkı ve tabelaları anlatarak yardım çağrısı yaptı: “Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Direnemiyoruz, acımız çok yüksek. Bu beton duvar kaldırılmadığı sürece buradan çıkamayız. Göz göre göre soluyoruz.Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor.Ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Doğru Karar Eğitim Kurumları’nı görüyorum.”Nazımcan Hartlap, 6 Şubat akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldı ancak o da hastanede hayatını kaybetti.Otelin enkazında rehber ve rehber adayları Tamer Özdoğru (eğitmen rehber), Ali Osman Aydın, Aykut Bulut, Bahtiyar İsrafiloğlu, Çağkan Yılmaz, Çiğdem Şimşek, Emin Uysun, Etem Yedek, Ali İsrafiloğlu, Hasan Öz, İmran Aydoğdu, Müzeyyen Gökçen, Önder Cırık, Fikri Töre, Hazal Baytekin, İdris Talha Kartav, Johanna Carolina Kap, Kağan Yıldız, Lemur Seyfettinoğlu, Nazımcan Hartlap, Ozan Koç, Ömer Kale, Ömer Tabarlı, Samet Burak Bingöl, Sefa Veysel Yaşar, Tahsin Cem Efe, Tayfun Dal, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Umut Ulaş Tan ile kafilenin şoförlüğünü yapan Mehmet Kalaycı yaşamını yitirmişti.