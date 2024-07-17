Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /17 Temmuz 2024 10:01

IŞİD, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

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Umman'ın başkenti Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1'i polis, 6 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polis, ambulans ve sivil savunma ekiplerinden 4 kişinin olduğu çeşitli uyruklardan 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ülke basınında, saldırıyı düzenledikleri belirlenen 3 zanlının öldürüldüğü kaydedildi.

Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

PAKİSTAN VATANDAŞLARI DA VAR

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerden 4'ünün Pakistanlı olduğu, yaralılar arasında da Pakistanlıların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Maskat Büyükelçiliğinin yetkililerle temas halinde olduğu, durumu izlediğini ve olayda yaralanan Pakistanlılara tam destek sağlamak için gerekli tüm adımları attığı aktarıldı.

DIŞİŞLERİ’NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı da Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere ve Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

IŞİD ÜSTLENDİ

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kanlı saldırıyı üstlendi.
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