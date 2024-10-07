IŞİD, Beylikdüzü’nde atış talimi yapmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, tutuklu sanık Adam Khamirzaev hakkında sarsıcı bir bilgiye veriliyor.







İsmail Saymaz'ın haberine göre Çeçenistan’da 1985’te doğan Khamirzaev, 2015’te Türkiye’ye geldi.





İki yıl sonra IŞİD’ten tutuklandı.





Sınır dışı edilerek, Dubai’ye gönderildi.





2022’de Türkiye’ye döndü.





Başakşehir’de bir kasabın yanında çıkmaya başladı.





Kiliseye saldıran David Tanduev ve Amırjon Kholiqov’u kasap dükkanında tanıdığını söylüyor.





Silah temin ettiler

Kharmirzaev, kilise saldırısından sonra Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Üzerinde ‘Andrei Guzun’ adına düzenlenmiş sahte pasaport çıktı.





Kharmirzaev’in ‘Adam Abu-Darrar Al-Shishani’ kod adlı IŞİD üyesi olduğu ve “Türkiye’de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği” iddia ediliyor.





İddianamede, “MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce iletilen” kritik bir bilgiye yer verildi.





O bilgi şöyle:





“Khamirzaev’in Rusça konuşan örgüt iltisaklarının (bağlantıları) ülkemiz veya potansiyel olarak ABD’de ilave eylem planına dahil olabileceği, Khamirzaev’in 2023 sonları veya 2024 başlarında silah eğitimi organize etmeyi ve eylem gerçekleştirmek üzere gerekli malzemeleri temin etmeyi planladığı, Abdulaziz Abdullaev, Hamza Abu Hanzala, Dawud ve Abu Bakr isimli şahısların dahil olduğu gruptaki birden çok kişinin tabanca temin ettiği ve Beylikdüzü'nde atış denemesi yaptığı, ülkemizdeki grup içerisinde Abu Süleyman (Kod) Nazhmuddin Bisultanov’un da yer aldığı bildirilmiştir.”





Eğitip ABD’ye göndereceklerdi



Yine MİT ve İstihbarat Şubesi’nden gelen bir diğer bilgide ise geçen yıl IŞİD’in ABD’ye göndermek üzere Belgrad Ormanı’nda ya da Silivri’deki bir çiftlikte silahlı eğitimi çalışması yaptığı ileri sürüldü.





İstihbarat şu şekilde:





“Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahısların ABD’ye seyahatinde yardımcı olan DEAŞ’lı grubun içerisinde bulunan Makhammadyusuf Alısher Ugli Mirzoev isimli şahsın Temmuz 2023 yılında DEAŞ mensuplarını silahlar konusunda eğitmek ve daha sonra ABD’ye göndermek amacıyla Belgrad Ormanı’nda veya İstanbul’un eteklerinde Silivri’deki çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı ve silah temini arayışında olduğu, Mirzoev’in DEAŞ’ın sorumlularından Adam Khamirzayev’e rapor verdiği…”





Bu arada Khamirzayev’in evinde ‘Cihad Fıkhına İlişkin Ön Söz İle İlgili Sorular’ ve ‘Emirlere Talimatlar’ başlıklı kitaplar bulundu.