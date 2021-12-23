Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD’in ‘2 numarasına’ indirimli ceza: Benim Türkiye’ye yardımım olmuştur /23 Aralık 2021 11:00

IŞİD’in ‘2 numarasına’ indirimli ceza: Benim Türkiye’ye yardımım olmuştur

IŞİD’in öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi’nin sağ kolu ve örgütün ‘askeri kanat sorumlusu’ olarak bilinen Ahmed Süleyman İbni Muhammed İstanbul’da yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezasında indirim uyguladı.

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Afganistan uyruklu Ahmed Süleyman İbni Muhammed, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla yargılandığı davada kısmi etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28 Nisan’da Türkiye’de yakalanan İbni Muhammed hakkında açılan davada “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 17 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

“Benim Türkiye’ye yardımım olmuştur”

DW’nin aktardığı haberde, İstanbul’da bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed avukatıyla birlikte katıldı.



Tutuklu sanık, son duruşmadaki savunmasında kendisinin Türkiye’ye yardımı olduğunu iddia ederek “Türkiye’de bir suç işlemedim. Türkiye devletinde herhangi bir hatam olduysa kabul ediyorum, ama herhangi bir hatam söz konusu değildir. Ayağımdan dolayı hayatımı cezaevi şartlarında sürdüremiyorum. Dokuz çocuğum var. Bu durumumla çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Sekiz aydır tutukluyum, ailemden haber alamadım” diye konuştu.

Avukatı da müvekkilinin Türkiye’ye yönelik bir eyleminin veya hazırlığının olmadığını, sağlık durumu ve tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Sanık son sözü sorulduğunda da “Ben burada kalmak, çalışmak hem kendime hem Türkiye’ye faydalı olmak istiyorum, doktorum” ifadelerini kullandı.

Etkin pişmanlık hükümleri uygulandı

Mahkeme, duruşmanın sonunda sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed’i, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan, kısmen etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın “resmi belgede sahtecilik” suçunda beraatına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

IŞİD’in kendini “halife” ilan eden lideri Ebubekir El Bağdadi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın bir bölgede düzenlediği operasyonda Ekim 2019’da öldürülmüştü.
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