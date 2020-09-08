Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD’in Diyarbakır sorumlusu Üçüncü Kez Yakalandı /08 Eylül 2020 12:30

IŞİD’in Diyarbakır sorumlusu Üçüncü Kez Yakalandı

Diyarbakır’da düzenlenen bir operasyonda IŞİD ‘in emiri olduğu iddia edilen Nihat Turan, bir restoranda yemek yerken yakalandı. Turan daha önce iki kez yakalanıp tahliye edilmişti.

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2015’te bir hücre evinde çıkan çatışmada sağ yakalanan Nihat Turan’ın, kente geldiği bilgisini alan polis, operasyon kararı aldı. Kayapınar ilçesindeki bir restoranda şahsın yemek yediği sırada baskın yapan polis, Turan’ı gözaltına aldı.

Güvenlik kaynakları, Turan’ın yakalanmasına ilişkin VOA Türkçe’ye şu bilgileri verdi: ”Mersin Ağır Ceza İlamat Masası’nın, 2019/1-2988 sayılı dosyasıyla hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranma kaydı olup, 6 yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan, sözde-DEAŞ terör örgütü Diyarbakır emiri ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan arşiv kaydı bulunan Nihat Turan isimli şahıs, yapılan çalışmalarda Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda olduğu bilgisi alınması üzerine 07/09/2020 günü saat 16:00 sıralarında bağlı ekipler tarafından cadde üzerinde yakalanmıştır.”

Turan, 2015 yılında Diyarbakır’da düzenlenen ve 7 IŞİD mensubunun ölü ele geçirildiği operasyonda sağ olarak yakalanmıştı. Mahkeme, Diyarbakır’da yargılanmaya başlanan Turan’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, adli kontrol tedbiriyle 20 Haziran 2017’de tahliye kararı verdi. Daha sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılan Turan, 12 Aralık 2017’de yeniden tahliye edilmişti.
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