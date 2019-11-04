Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD "istihbarat sorumlusu" Denizli'de yakalandı /04 Kasım 2019 20:28

IŞİD "istihbarat sorumlusu" Denizli'de yakalandı

Denizli'de yakalanan IŞİD'in Suriye'nin Haseke kenti istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ekim'de operasyon düzenlendi.

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 IŞİD'in Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, ismi açıklanmayan şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı. 

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen şüphelilerden adliyeye sevk edilen IŞİD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Denizli'de yakalanan terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi. 

Tutuklanan zanlının Suriye uyruklu D.E.H. olduğu belirtildi. D.E.H.'nin, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde yakalandığı kaydedildi.

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