IŞİD'in Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, ismi açıklanmayan şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı.







Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen şüphelilerden adliyeye sevk edilen IŞİD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Denizli'de yakalanan terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi.





Tutuklanan zanlının Suriye uyruklu D.E.H. olduğu belirtildi. D.E.H.'nin, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde yakalandığı kaydedildi.



