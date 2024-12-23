IŞİD’li tahliyesi sürüyor: 18 kişi daha cezaevinden salıverildi

IŞİD davalarında yargılanan sanıkların tahliyeleri devam ediyor. Geçen hafta Atatürk Havalimanı katliamı davasında müebbet hapisle yargılanan IŞİD’lilerin tahliyelerinin ardından şimdi de IŞİD’e finansörlük yaptığı iddiasıyla yargılananların salıverildiği ortaya çıktı.





SESSİZ SEDASIZ TAHLİYE EDİLMİŞLER

Gazeteci Hale Gönültaş, IŞİD’in Rakka’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Suriye’de örgütün etkin olduğu bölgelere finansmanını sağladıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan yabancı uyruklu 19 sanıktan 18’si geçen hafta tahliye edildiğini, tutuklu sanıkların ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terörün finansmanı’ suçlaması ile 15 yıldan 42 yıla kadar ağır hapis cezası ile yargılandıklarını yazdı.





VATANDAŞLIK İÇİN 500 BİN DOLAR ÖDEDİ

Bold'da yer alan habere göre davada IŞİD üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından tutuklu kalan tek sanık, Suriye uyruklu İmad Machnouk’un da Türkiye vatandaşlığı alabilmek için başvuruda bulunduğu ve 500 bin dolar teminat yatırdığı ortaya çıktı. İmad Machnouk’un yargılanmasına ilişkin duruşma Şubat 2025’te görülecek.





ALTI ŞİRKETİ PARAVAN OLARAK KULLANDILAR

Gönültaş’ın dava iddianamesinden aktardığında göre sanıklar, IŞİD üyeliği ve finansmanına ilişkin suçlardan yargılanıyordu. Turizm ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren altı şirketi paravan olarak kullandılar ve 2017’dan 2023’e kadar 1 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiler.





PARALAR İNSAN KAÇAKÇILIĞINDA KULLANILDI

Paraların, kadın ve çocukların tutulduğu YPG denetimindeki El Hol kampından kaçırılmaları için sanıklar tarafından Suriye’ye (bölgede faaliyet gösteren insan kaçakçılarına) kimi zaman elden götürülüp teslim edildiği, kimi zaman da hawala yöntemi ile gönderildiği belirtildi.