IŞİD liderlerinden biri daha öldürüldü

Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Başkan Joe Biden’ın emriyle ABD ordusunun Somali'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyon sonucu aralarında IŞİD'in Somali'deki liderlerinden ve IŞİD'in küresel ağının önemli bir yöneticisi olan Bilal El Sudani'nin de bulunduğu çok sayıda örgüt üyesinin öldüğünü açıkladı.



Operasyonda hiçbir sivilin zarar görmediğini kaydeden Austin yaptığı yazılı açıklamada, "El Sudani, IŞİD'in Afrika'da artan varlığını güçlendirmekten ve Afganistan dahil örgütün dünya çapındaki operasyonlarını finanse etmekten sorumluydu" dedi.



Adlarının açıklanmaması kaydıyla gazetecilere konuşan Biden yönetimi yetkilileri de ABD'nin "Somali'deki IŞİD lideri" olarak tanımladığı Bilal El Sudani'nin yanısıra operasyonda yaklaşık 10 yardımcısının öldürüldüğünü bildirdi.



Yetkililere göre Başkan Joe Biden aylar öncesinden planlanmaya başlanan görevle ilgili olarak geçen hafta bilgilendirildi. Biden son onayı bu hafta verdi.



Yetkililer, El Sudani'nin ABD'ye doğrudan bir tehdit oluşturup oluşturmadığı, herhangi bir istihbarat toplanıp toplanmadığı, ABD güçlerinin operasyonu nasıl gerçekleştirdiği ve hatta kaç Amerikan askerinin operasyonda yer aldığı gibi konularda ise ayrıntı vermekten kaçındı.



Bir yetkili, ABD güçlerinin El Sudani'yi sağ yakalamayı amaçladığını ancak operasyon gerçekleştirilirken bunun "uygulanabilir" olmadığının kanıtlandığını söyledi.



El Sudani, Somali'de faaliyet gösteren bir diğer terör örgütü El Şebab'daki rolü nedeniyle 2012 yılında ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptırım listesine alınmıştı.



Operasyon, ABD Afrika Komutanlığı'nın başkent Mogadişu'nun kuzeydoğusunda, Galcad yakınlarında bir toplu savunma saldırısı düzenlediğini açıklamasından günler sonra gerçekleşti.



Bu olayda Somali Ulusal Ordusu güçleri, 100'den fazla El Şebab savaşçısının uzun süreli ve yoğun saldırısının ardından, ağır çatışmalara girmişti.



ABD bu operasyonda yaklaşık 30 El Şebab savaşçısının öldürüldüğünü tahmin ediyor.



Somalili güçlerin El Şebab'a karşı başlattığı saldırı on yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen en önemli saldırı olarak nitelendiriliyor.