IŞİD operasyonu: 37 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü operasyon sonucu 2’si Irak, 4’ü Suriye vatandaşı 6 kişi IŞİD adına faaliyet yürütme suçlamasıyla gözaltına alındı.







KAYSERİ'DE DE OPERASYON





IŞİD'e yönelik bir diğer baskın da Kayseri'de yapıldı.

Irak uyruklu 9 kişi Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisinin bu sabah yapılan operasyonunda gözaltına alındı.





BATMAN'DA 22 GÖZALTI: 'IŞİD SORUMLUSU' DA VAR





Batman'da da 400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında IŞİD'in il sorumlusu olduğu iddia edilen M.D'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.