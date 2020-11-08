IŞİD operasyonunda 19 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana merkezli düzenlenen IŞİD operasyonlarında 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.





EGM'den yapılan açıklamada, 500 gram patlayıcı madde ve çok sayıda silah da yakalandığı belirtildi. Açıklamada "Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi.



