Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD operasyonunda 19 gözaltı /08 Kasım 2020 14:27

IŞİD operasyonunda 19 gözaltı

IŞİD üyesi olduğu belirtilen 19 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet açıklamasında, şüphelilerin bazı milletvekilleri ve iş insanlarını esir alma planlaması yaptığı öne sürüldü.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana merkezli düzenlenen IŞİD operasyonlarında 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, 500 gram patlayıcı madde ve çok sayıda silah da yakalandığı belirtildi. Açıklamada "Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi. 

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